Pronajmeme si pozemky zasažené benzenem, nabídl státní podnik majitelům

Autor: ,
  16:38
Pozemky soukromých vlastníků v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku, které před více než rokem zasáhl toxický benzen při nehodě vlaku, jenž ho převážel, by si mohl pronajmout státní podnik Diamo. Firma to nabídla 45 majitelům dotčených pozemků. Projednat to s nimi chce v polovině dubna na veřejném slyšení.
Pohled na místo havárie vlaku vezoucího toxický benzen u Hustopečí nad Bečvou z druhé poloviny července 2025 | foto: HZS Olomouckého kraje

36 fotografií

Pozemky, kde probíhá sanace, mají rozlohu zhruba jedenáct hektarů a od nehody vlaku leží ladem. Hlavní kontaminace se nachází na ploše tří až pěti hektarů. Odškodnění se jejich majitelé zatím nedočkali, požadovat ho budou moci až po viníkovi nehody, který ale stále nebyl určen.

Majitele pozemků obeslal podnik s novými informacemi tento týden. „V současné době preferujeme pronájem pozemku a zajištění souhlasu se vstupy na pozemek a provádění sanace. Součástí dopisu je i návrh smluv a cenové podmínky nájmu včetně řešení u pozemků, které jsou předmětem pachtu,“ nastínila mluvčí Diama Kristýna Hanušová.

Případný odkup pozemků navrhují zástupci podniku později, až bude zřejmé, které z nich jsou nezbytné pro co nejefektivnější postup sanace.

„Tímto krokem dojde k výraznému snížení nákladů spojených s nabytím pozemků,“ doplnila mluvčí.

28. února 2025

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Jedním z majitelů je městys Hustopeče nad Bečvou, jenž v zasažené zóně vlastní úsek cyklostezky či přístupovou cestu. Obec je také vlastníkem jezera číslo šest, které mají v pronájmu rybáři.

„Dostali jsme návrhy smluv, k nimž se máme vyjádřit, přišlo to ve středu. Veškeré instrukce dostaneme na veřejném projednání, na které jsme také dostali pozvánku,“ řekla starostka městyse Júlia Vozáková.

Návrh Diama nechtěla zatím příliš komentovat. „Každá cesta je dobrá, těžko se to ale nyní posuzuje. Mluví se o nějakém desetiletém období, než se to vše urovná, nájem je nyní navržen tuším na tři roky. Nevím, zda by nebylo lepší některé pozemky vykoupit, jde hlavně o ty v larsenové stěně,“ sdělila starostka. Ocelová larsenova stěna uzavírá místo kontaminace a brání dalšímu šíření.

Ani další majitelé nechtějí návrh podniku zatím hodnotit, čekají na výsledky veřejného projednání. „Že si něco pronajmou a něco odkoupí, to chápu. Čekám na schůzku, co nám k tomu řeknou,“ reagoval majitel části pozemků Zdenek Vahala.

Finanční náhrady za způsobenou škodu se zatím majitelé pozemků nedočkali. I podle mluvčí Diama, jenž převzal sanaci benzenu na základě rozhodnutí vlády loni v listopadu, by měl odškodnění platit primárně viník nehody.

Policie však dosud v případu nikoho neobvinila, stále na něm pracuje. „Vyšetřování dosud není ukončeno, čeká se na poslední dokumentaci,“ uvedla mluvčí přerovské policie Miluše Zajícová.

Nehoda, která nemá v historii Česka obdoby, se stala loni 28. února. Nákladní vlak převážející z chemičky DEZA ve Valašském Meziříčí 1 020 tun benzenu vykolejil na vjezdu do stanice Hustopeče nad Bečvou poté, co zde výrazně překročil povolenou rychlost.

Většinu ze 17 vykolejených vagonů následně zachvátil požár. Podle odhadu sanační společnosti uniklo do životního prostředí v důsledku havárie zhruba 250 tun benzenu, odstraněno bylo z místa již více než 150 tun.

19. května 2025

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.