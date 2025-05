Filtry u Hustopečí začnou čistit vodu od benzenu, použité uhlí skončí v Rakousku

Kvůli vyčištění podzemní vody od benzenu byly do Hustopečí nad Bečvou přivezeny tři obří filtry. Každý je vysoký přibližně 7,6 metru, má průměr 2,5 metru a vejde se do něj 20 tun aktivního uhlí. | foto: MO ČRS Hustopeče nad Bečvou

„V oblasti izolované stěnou je v současné době zachyceno přes 98 procent uniklého benzenu,“ informovala mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Miriam Loužecká.

Filtry jsou celkem tři, každý je vysoký přibližně 7,6 metru, má průměr 2,5 metru a vejde se do něj 20 tun aktivního uhlí. Podle inspekce budou zapojeny sériově za sebou, první jako pracovní a druhý jako pojistný.

„Třetí absorbér bude prázdný a bude čekat na novou dávku granulovaného aktivního uhlí,“ popsala mluvčí. Filtry budou čerpat kontaminovanou vodu z podzemí a čistit ji. Oproti původnímu plánu však nebude vyčištěná voda vypouštěna zpátky do půdy.

„Po vyčištění bude rozstřikována na hladinu vody ve štěrkovně. Při čerpání kontaminované vody a zpětném zasakování totiž musí být v prostoru vymezeném štětovou stěnou udržována hladina podzemní vody v nižší úrovni než mimo izolovanou oblast, abychom eliminovali případnou netěsnost stěny a zabránili úniku kontaminované vody mimo vymezený prostor,“ vysvětlila Loužecká.

Aktivní uhlí s absorbovaným benzenem poputuje k regeneraci do zpracovatelského závodu v Rakousku.

„Technicky to bude prováděno pomocí cisterny o objemu 20 až 25 metrů krychlových, doprava bude po silnici. Tato cisterna pak bude zpátky na lokalitu přivážet čerstvé aktivní uhlí,“ popsala mluvčí ČIŽP.

Nebezpečí stále zcela nepominulo

Před odvozem uhlí „nasáklého“ benzenem se ještě počítá s jeho vypráním vodním protiproudem kvůli odstranění zachycených nerozpuštěných látek z podzemní vody, jejichž přítomnost je při regeneraci nežádoucí. Teprve poté se náklad vydá do Rakouska na místo, odkud pocházejí i samotné filtry.

Hlavním cílem první etapy sanace je kromě odstranění nerozpuštěného benzenu na hladině podzemní vody také oprava poškozené trati.

„V lokalitě byla odtěžena část kontaminované zeminy z prostoru kolejiště. Tyto vytěžené zeminy budou dočasně zapouzdřeny bentonitovými rohožemi v místě zásahu. Biodegradačními procesy bude zemina postupně vyčištěna a následně už čistá odvezena z místa,“ uvedla Loužecká.

19. května 2025

Sanace kontaminované zeminy bude zřejmě předmětem až další etapy prací. Trať z Hranic do Valašského Meziříčí by podle předběžných odhadů mohla být zprovozněna do poloviny června.

Podle sanační společnosti se v lokalitě stále nachází asi 250 tun vysoce hořlavého a výbušného benzenu. ČIŽP proto navrhla hejtmanovi Olomouckého kraje Ladislavu Oklešťkovi (ANO) prodloužit stav nebezpečí o dalších třicet dní, tedy do 26. června.

„Jedná se o bezprecedentní situaci, s níž se podle dostupných informací ve světě dosud nemusel nikdo vypořádávat. Ačkoli byla bezpečnostní rizika pro občany a okolní životní prostředí omezena na minimum, situace je stále vážná a práce v lokalitě musí probíhat za přísných bezpečnostních opatření,“ zdůvodnila mluvčí ČIŽP.

Místo havárie chrání i protipovodňová opatření

Do odvolání je tak stále zakázán vstup a pohyb lidí v bezprostředním okolí havárie a štěrkovny označované jako vodní nádrž číslo šest – východ. Na místě havárie kromě firmy Dekonta, jež se specializuje na likvidaci ekologických havárií, stále pracují i hasiči.

„Zajišťujeme výdej ochranných prostředků zaměstnancům firem, kteří musejí pracovat v nebezpečné zóně a u sanačních prací je zajištěna protipožární ochrana,“ shrnula mluvčí krajského hasičského sboru Lucie Balážová. Celkové náklady sanace jsou nyní odhadovány na vyšší stovky milionů korun.

Součástí projektu jsou i protipovodňová opatření, jež spočívají v zemním hrazení a zvýšené štětové bariéře.

„Ochrana zasaženého místa je navržena v kombinaci s aktuálně zaraženou štětovou stěnou, která bude tvořit nedílnou součást spodní stavby linie protipovodňové ochrany. Minimální výška hráze bude půl metru, maximální zhruba 1,6 metru nad úrovní stávajícího terénu,“ přiblížila Loužecká.

V lokalitě se po celou dobu sanačních prací v pravidelných intervalech počítá s monitoringem půdy, ovzduší a povrchových i podzemních vod. Podle aktuálních analýz odebraných vzorků povrchové vody ve štěrkovně jsou koncentrace benzenu na jednotlivých odběrových místech pod mezí stanovitelnosti.

Jedinou výjimkou je severní břeh štěrkovny, kde se hodnoty pohybovaly v rozmezí jeden až dva mikrogramy na litr, přičemž zákonný limit je 50 mikrogramů. K rychlému poklesu znečištění povrchové vody benzenem napomohla podle expertů instalace larsenové stěny a provzdušňování, v němž se bude pokračovat také při rozstřikování dekontaminované podzemní vody z filtrů.

28. února 2025