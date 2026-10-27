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V Hustopečích nad Bečvou začala druhá etapa sanace benzenu. Potrvá 17 měsíců

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  14:00
Pohled na místo u nádraží v Hustopečích nad Bečvou, kde pokračuje sanace...

Pohled na místo u nádraží v Hustopečích nad Bečvou, kde pokračuje sanace toxického benzenu. Chemikálie místo kontaminovala po nehodě vlaku, který zde vykolejil na konci února 2025 a poté vypukl mohutný požár. (15. dubna 2026) | foto: Luděk Peřina, ČTK

Pohled na místo u Hustopečí nad Bečvou, kde došlo k havárii vlaku převážejícího...
Pohled na místo u Hustopečí nad Bečvou, kde došlo k havárii vlaku převážejícího...
Pohled na místo u Hustopečí nad Bečvou, kde došlo k havárii vlaku převážejícího...
Pohled na místo u Hustopečí nad Bečvou, kde došlo k havárii vlaku převážejícího...
50 fotografií
V Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku začala druhá etapa rozsáhlých sanací po loňské nehodě vlaku s toxickým benzenem, zakázku vyhrála společnost Dekonta. Její odborníci na místě pracují již od začátku sanace. Hodnota zakázky je 316,6 milionu korun, práce potrvají 17 měsíců, informoval o tom na webu státní podnik Diamo, který má obnovu zasaženého území na starosti.

Od zahájení sanačních prací se z kontaminovaného území podařilo odstranit přibližně 182 tun benzenu.

Druhou etapu chtěl podnik původně zahájit před několika týdny, do veřejné zakázky se přihlásili dva uchazeči. Zadávací řízení se však protáhlo a neúspěšný uchazeč se nakonec proti výsledkům tendru odvolal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Smlouva byla podepsána tento týden po vyřešení námitek, uvedli zástupci podniku.

Rok a půl po benzenové havárii. Navzdory testům lidé v Hustopečích vodě nevěří

Odborníci budou v příštích měsících pokračovat v odstraňování toxického benzenu z půdy a podzemních vod a postupně snižovat znečištění zasaženého území.

Pohled na místo u nádraží v Hustopečích nad Bečvou, kde pokračuje sanace toxického benzenu. Chemikálie místo kontaminovala po nehodě vlaku, který zde vykolejil na konci února 2025 a poté vypukl mohutný požár. (15. dubna 2026)
Pohled na místo u Hustopečí nad Bečvou, kde došlo k havárii vlaku převážejícího toxický benzen, po 18 měsících. (září 2026)
Pohled na místo u Hustopečí nad Bečvou, kde došlo k havárii vlaku převážejícího toxický benzen, po 18 měsících. (září 2026)
Pohled na místo u Hustopečí nad Bečvou, kde došlo k havárii vlaku převážejícího toxický benzen, po 18 měsících. (září 2026)
50 fotografií

„Zásadní roli při ochraně okolí nadále hraje štětová stěna, která pomáhá zabránit šíření kontaminace směrem k okolním štěrkovnám a řece Bečvě. Uvnitř zabezpečeného území pokračuje čerpání kontaminovaných podzemních vod. Z nich se benzen odstraňuje pomocí filtrů s aktivním uhlím. Další metody pomáhají odbourávat znečištění přímo v půdě a podzemních vodách,“ uvedl projektový manažer státního podniku Diamo Pavel Vostarek.

Ve druhé etapě se počítá také s odtěžením kontaminovaných zemin z prostoru původního rozlivu benzenu a jejich přepravou po železnici k následnému zpracování a konečnému odstranění. Podle České inspekce životního prostředí (ČIŽP) je zahájení II. etapy sanace v oblasti zasažené benzenem dalším důležitým krokem.

28. února 2025

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„Po opatřeních zaměřených zejména na omezení šíření kontaminace a ochranu podzemních a povrchových vod přichází fáze intenzivnějších zásahů přímo v kontaminovaném horninovém prostředí. Právě odstranění zbytkové kontaminace a omezení další migrace benzenu považujeme v této etapě za zásadní,“ doplnil ředitel olomouckého oblastního inspektorátu ČIŽP David Petr.

Nehoda, která nemá v historii Česka obdoby, se stala loni 28. února, když nákladní vlak převážející z chemičky DEZA ve Valašském Meziříčí 1020 tun benzenu vykolejil na vjezdu do stanice Hustopeče nad Bečvou. Většinu ze 17 vykolejených vagonů zachvátil požár. Podle odhadu sanační společnosti uniklo do životního prostředí v důsledku havárie zhruba 250 až 300 tun benzenu.

Případ prověřuje policie pro podezření z trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti a obecného ohrožení z nedbalosti, vyšetřování dosud neukončila, řekla její mluvčí Miluše Zajícová. Ze zprávy Drážní inspekce vyplývá, že příčinou byla hlavně chyba strojvedoucích, kteří vjeli do stanice dvojnásobně vyšší rychlostí.

8. července 2025

Zprávy z dráhy

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