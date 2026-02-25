Zhruba rok poté, co nedaleko vlakového nádraží v Hustopečích vykolejil cisternový vlak převážející přes tisíc tun vysoce toxického benzenu a chemikálie poté unikla do půdy, vody i ovzduší, zaznívají alarmující zprávy, že další sanace zamořeného území je kvůli chybějícím financím nejistá.
Zastavení nebo jen omezení prací na očistě kontaminovaného území by přitom pro celou oblast znamenalo katastrofu.
„Ten benzen tu stále je a jen díky sanačním opatřením se ho daří držet pod kontrolou,“ varuje šéf tamní rybářské organizace Stanislav Pernický, podle nějž benzenové laguny v podzemí po havárii znamenají i dnes riziko nejen pro jezera, ale i řeku Bečvu a nedaleké lázně Teplice nad Bečvou.
„Mám takový pocit, že si z nás stát dělá srandu. Máme vyžadovat náhradu škod po původci havárie, jenže nikdo není schopen říci, kdo jím je. Navíc rozhodnutí, že máme na naše pozemky zákaz vstupu a nesmíme na nich hospodařit, nevzešlo od viníka, ale od státu.“