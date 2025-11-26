Po devíti měsících konec omezení. Trať u Hustopečí je opravena, stála 110 milionů

Na dvoukolejné trati z Hranic do Valašského Meziříčí byl po požáru zastaven provoz vlaků, částečně ho SŽ obnovila v červnu po jedné koleji. Vlaky tam od té doby jezdily nižší rychlostí. Omezení provozu na trati skončí ve středu v podvečer.
Nákladní vlak převážející 1020 tun benzenu vykolejil v Hustopečích 28. února. Většina cisteren se poškodila a benzen unikl do půdy. Následně se vzňal a hořel. Požár poškodil koleje, výhybky i trolejové vedení.
Z místa hasiči odklidili havarované cisterny, ze kterých odčerpali benzen. Poté odstranili i veškerou železniční infrastrukturu a odborníci odtěžili kontaminovanou zeminu.
28. února 2025
„Od 1. října probíhaly ve stanici Hustopeče nad Bečvou definitivní opravy po letošní nehodě. Kromě výměny výhybek zahrnovaly i výměnu části kolejí, venkovních prvků zabezpečovacího zařízení, především přestavníků výhybek, a také trakčního vedení,“ uvedl mluvčí SŽ Dušan Gavenda.
V první polovině příštího roku SŽ ještě přeloží drážní kabely mimo kontaminovanou oblast.
Dosud nebyl nikdo obviněn
Při podzimní etapě oprav byla u Hustopečí nad Bečvou v provozu vždy jedna traťová kolej s příslušnou polovinou železniční stanice. Vlaky mohly třísetmetrovým úsekem projíždět bez zastavení maximální rychlostí 50 kilometrů za hodinu.
„Významnější omezení dopravy práce přinesly až během posledních tří dnů, kdy bylo nutné v denní době vždy na několik hodin úplně přerušit provoz kvůli dokončování nového trakčního vedení,“ podotkl Gavenda.
V Hustopečích v závěru září skončil stav nebezpečí, který v oblasti platil kvůli likvidaci následků únorové nehody vlaku s benzenem od 28. března.
Sanaci benzenu šlo řešit jinak, tvrdí firma se zkušeností z kontaminace v Polsku
Podle posledních odhadů sanační společnosti uniklo do životního prostředí v důsledku havárie zhruba 250 tun benzenu. Případ prověřuje policie, dosud nikoho neobvinila.
