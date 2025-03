Utvoří prstenec kolem jezera. Zábrany ho chrání od místa zamořeného benzenem

U Hustopečí nad Bečvou pokračují sanační práce po nehodě a následném obřím požáru nákladního vlaku, který převážel toxický benzen. Mimo jiné jsou do země zasouvány zábrany proti mísení podzemních vod, takzvané larsenové stěny. (22. března 2025) | foto: HZS Olomouckého kraje

Podle rybářů se sanační opatření již začala projevovat v praxi, hodnoty kontaminace benzenem v jezeře klesly, řekl předseda místní rybářské organizace Stanislav Pernický. V oblasti Hustopečí nad Bečvou platí kvůli šíření benzenu od pátku stav nebezpečí.

Podle aktuálních výsledků měření benzen překračuje nyní povolený limit čtyř až pětinásobně, ve čtvrtek minulý týden byla tato hranice překročena v průměru devět až desetkrát.

Nejmarkantnější rozdíl je patrný z výsledků na břehu jezera nejblíže k místu havárie; ve čtvrtek se hodnoty pohybovaly kolem 1 000 mikrogramů na litr, nyní je to kolem 250 mikrogramů. Limit je 50 mikrogramů na litr.

„O víkendu se pokračovalo v budování larsenové stěny, k dnešnímu dni má 200, možná 210 metrů. Určitě to pomohlo, hodnoty benzenu v jezeru klesají,“ uvedl Pernický.

Ocelové profily vytvoří prstenec

Česká inspekce životního prostředí původně plánovala, že zábrany postaví v délce 210 metrů. Ocelové profily, které firma instaluje do hloubky sedmi metrů, by měly nakonec stát nejen v prostoru mezi kolejištěm a jezerem, ale ohraničit by měly kolem dokola celé ohnisko znečištění.

„Nyní se pokračuje ve třetí etapě, která směřuje východně od havárie a to tak, aby uzavřela prstenec kolem jezera, a poté se bude pokračovat přes koleje dál,“ uvedl Pernický.

Rybáři také nadále monitorují stav ryb, hromadný úhyn zatím nezaznamenali. Minulý týden však z jezera vylovili jednu uhynulou štiku, ve které bylo podle rozboru 4 tisíce mikrogramů benzenu na jeden kilogram váhy.

„Štika je v období tření, je to příbřežní ryba, takže se mohla dostat k břehu přímo k čelu havárie, odkud prostupovala podzemní voda s benzenem do jezera. Dávali jsme na rozbor ještě dva kapry a nějaké drobné ryby, na výsledky ještě čekáme,“ doplnil šéf hustopečských rybářů.

Proudnice pomohou odpařit benzen

Velkou pomoc si rybáři slibují i od proudnic, které provzdušňují vodu, a podporují tak oxidaci benzenu. Hasiči je postavili už po celém obvodu jezera, ode dneška využívají na místě také velkokapacitní čerpadlo, které napájí dalších deset statických proudnic.

„Monitory vytvářejí vodní mlhu, a tím podporují odpařování benzenu z jezera,“ sdělila mluvčí hasičů Lucie Balážová. Kontaminaci se hasiči snaží na jezeře nadále zabránit pomocí norných stěn a sorpčních hadů. Sanační firma také odčerpává podzemní vody s benzenem ve vystrojených sondách a hlubinných vrtech.

Místo havárie zůstává uzavřené pro řidiče i pěší, místo u přejezdu střeží policejní hlídka. Policisté upozorňují na to, že zákaz platí i pro cyklostezku, která souběžně vede kolem trati.

Upozorňují rovněž na to, že budou na místě provádět kontroly, lidem za nedodržování zákazu vjezdu či vstupu na daná místa hrozí pokuty.

„Za porušení je možné podle zákona uložit na místě v příkazním řízení pokutu až do výše 1 500 korun, v případě správního řízení může příslušný orgán uložit pokutu v rozmezí od dvou až pěti tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová. Místo havárie je podle ní možné objet přes Hustopeče nad Bečvou.