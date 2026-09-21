Smlouva tak dosud nebyla podepsána. Hodnota zakázky je několik set milionů korun.
Podnik Diamo, který má obnovu zasaženého území na starosti, v polovině srpna oznámil, že hodnoticí komise posoudila dvě nabídky na zhotovitele dalších sanačních prací a vyžádala si jejich doplnění. Smlouvu o dílu chtěl podnik uzavřít v polovině září po uplynutí zákonné lhůty.
„Smlouvu na zahájení II. etapy sanace v Hustopečích nad Bečvou Diamo s vítězem tendru zatím neuzavřelo. V zákonné lhůtě byl totiž podán návrh k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Navrhovatel však o jeho podání neinformoval zadavatele veřejné zakázky, tedy Diamo. S ohledem na judikaturu Nejvyššího správního soudu jsme proto tento postup procesně napadli a nyní budeme čekat na rozhodnutí ÚOHS,“ uvedla mluvčí podniku Kristýna Hanušová.
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Tendr na druhou etapu podnik připravoval měsíce, původně se odhadovalo, že vítěz bude znám již na přelomu července a srpna. Během zadávacího řízení však Diamo muselo upravit zadávací podmínky a prodloužit tak i lhůtu pro podání nabídek. Nabídky posuzovali kromě zástupců Diama i zástupci ministerstva životního prostředí a ministerstva průmyslu a obchodu. Důvodem byl mimo jiné význam a specifický charakter této veřejné zakázky.
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28. února 2025
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I přes skluz zahájení druhé etapy se sanační práce podle mluvčí podniku v lokalitě nezastavily. Podnik zároveň pokročil ve vypořádání majetkoprávních vztahů s vlastníky zasažených pozemků. Jejich plochy si Diamo potřebuje pronajmout kvůli druhé etapě sanace, jde zhruba o čtyři desítky majitelů pozemků na ploše o rozloze 11,25 hektaru.
„Co se týká pozemků, Diamo má už uzavřené smlouvy s vlastníky kontaminovaných pozemků představujících přibližně 80 procent jejich celkové rozlohy. U zbývajících pozemků řešíme složitější případy typu spoluvlastnictví více majitelů nebo neukončené dědické řízení apod. Dva majitelé už projevili zájem o směnu,“ dodala Kristýna Hanušová.
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Nákladní vlak převážející benzen vykolejil v Hustopečích nad Bečvou loni na konci února. Část cisteren po nehodě zachvátil rozsáhlý požár a toxická látka pronikla do půdy i podzemních vod. Událost je považována za jednu z největších ekologických havárií svého druhu v Česku.
Sanace je rozdělena do několika etap a podle dřívějších odhadů potrvá několik let. Případ prověřuje policie pro podezření z trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti a obecného ohrožení z nedbalosti, vyšetřování dosud neukončila, řekla mluvčí Miluše Zajícová.
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19. května 2025