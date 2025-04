Hnízdí nezvykle brzy. Na rybnících v Tovačově se objevila první housata

„V Tovačově na Hradeckém rybníku se již v pátek 4. dubna objevilo prvních osm housat,“ popsal Jiří Šafránek, místopředseda Moravského ornitologického spolku v Přerově.

Loni vyvedly husy první housata v Tovačově 29. března. „V roce 2023 to bylo 10. dubna, v roce 2022 pak 29. března, v roce 2021 zase až 10. dubna, v roce 2020 to bylo 31. března, v roce 2019 zase později až 13. dubna, v roce 2018 dokonce až 6. května a v roce 2016 to bylo 6. dubna. Většinou je vyvádějí koncem března a začátkem dubna,“ poznamenal ornitolog.

Husy velké sedí na vejcích až 28 dní. „Zasednou na hnízdo po snesení posledního vejce. První vejce muselo být letos sneseno už koncem února,“ odhadl Šafránek.

Začátek hnízdění je v každém roce závislý na počasí. „Záleží to především na tom, dokdy jsou zamrzlé rybníky. Čím delší je mrazivá zima, tím později mohou husy začít hnízdit,“ vysvětlil.

Rekordmanem zahnízdění je podle ornitologa nepůvodní pár husic nilských, který vyvedl mláďata již 30. ledna 2021. „Stalo se to na rybníku Hliník v obci Majetín na Olomoucku. I letos zde má pár husic nilských mláďata, ale ta jsou pouze o pár dní starší než housata na Hradeckém rybníku,“ uvedl Jiří Šafránek.

9. října 2024