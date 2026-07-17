Červnová hromadná otrava v Olomouci má jednu oběť, případ řeší kriminalisté

Sedm lidí skončilo v nemocnici, dva z nich byli v kritickém stavu, jeden muž byl resuscitován.
„Věc si k dalšímu prověřování převzali olomoučtí kriminalisté. Můžeme potvrdit, že jedna z osob následkům otravy oxidem uhelnatým podlehla. S ohledem na pozůstalé, ale i z důvodu probíhajícího šetření nebudeme nyní sdělovat bližší informace,“ uvedl policejní mluvčí. Policie zatím neupřesnila, pro jaké podezření případ vyšetřuje. „Jakmile to bude možné, informace poskytneme,“ dodal Herzán.
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Hromadná otrava oxidem uhelnatým v Olomouci. Ošetřili sedm lidí, jednoho oživovali
Neštěstí se stalo 29. června v bývalém areálu pivovaru v Olomouci - Holici. Pracovníci firmy v danou chvíli areál bývalého pivovaru vyklízeli a prováděli demoliční práce. Dva své kolegy během prací našli v bezvědomí a zavolali záchrannou službu.
„Při poskytování první pomoci jim začali kolabovat další pracovníci. Na místě bylo zraněno sedm osob, z toho jeden muž byl v kritickém stavu v přímém ohrožení života, musel být na místě resuscitován,“ řekla tehdy ČTK mluvčí krajské záchranné služby Lucie Mikisková.
Čtyři lidé se nadýchali plynu lehce, skončili v prostějovské a přerovské nemocnici. Tři pacienti byli převezeni na urgentní příjem do Fakultní nemocnice v Olomouci (FNOL). Jeden z nich byl ve středně těžkém stavu, dva lidé byli v kritickém stavu - jeden byl resuscitován, ale stále v bezvědomí a na umělé plicní ventilaci. Druhý byl od začátku v bezvědomí, byl převezen na umělou plicní ventilaci, doplnila mluvčí záchranné služby. Ve FNOL následně zůstal jeden z pacientů na jednotce intenzivní a resuscitační péče, zbylí dva pacienti byli převezeni do Ostravy.
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Oxid uhelnatý je vysoce jedovatý a lidskými smysly neodhalitelný plyn, protože je bez zápachu, nedráždivý a bezbarvý. Vzniká při nedokonalém spalování například při topení či ohřívání vody. Prvními příznaky jsou obvykle bolesti hlavy, nevolnost, závrať, malátnost a zmatenost. Typické je třešňové zbarvení kůže a sliznic. Oxid uhelnatý dokáže velice rychle způsobit bezvědomí s možností trvalého poškození zdraví nebo až smrti, a to i v malém množství, pokud je v uzavřené místnosti.