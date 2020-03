Prostějov se postará o válečný hrob poručíka, který zemřel na tyfus

Hrob pruského poručíka Ernsta von Franckenberga je na Vojáčkově náměstí v Prostějově. Všechny ostatní hroby na území České republiky z války z roku 1866 už patří majitelům pozemků, na kterých jsou umístěny.

V budoucnu se o hrob poručíka Franckenberga postará město Prostějov. „Vlastníkem hrobu byl spolek, na který jsme se obrátili s nabídkou na bezúplatný převod do našeho vlastnictví,“ vysvětlil primátor Prostějova František Jura. Hrob se totiž nachází hned vedle kostela svatého Jana Nepomuckého zčásti na městském pozemku.

Poručík Ernst von Franckenberg patřil k 3. východopruskému granátnickému pluku. Po onemocnění tyfem a zemřel 27. srpna 1866 v nemocnici kláštera Milosrdných bratří v Prostějově. Pohřben byl na neznámém místě na hřbitově v areálu kláštera. Jeho pluk mu nechal na hrob umístit jednoduchý pískovcový pomník, který však časem někdo ukradl.

Komitét pro udržování památek přesto pomník získal od soukromého sběratele, v roce 2014 ho opravil a vrátil do Prostějova. Vzhledem k tomu, že zahrada v areálu kláštera Milosrdných bratří byla zanedbaná a nešlo přesně určit původní místo hrobu, byl pomník instalován na nové místo blízko kláštera, kde stojí dodnes.

Město Prostějov se už stará o řadu hrobů na zdejším městském hřbitově. „Snažíme se pečovat o hroby významných osobností, které se v době minulé zapojily do dění města. Jsou to například osobnosti z oblasti umění, tak také ti, co za nás bojovali ve válkách,“ uvedl primátor Prostějova František Jura.

Naposledy se seznam rozrostl o hrob četaře Viléma Münze, hrdiny bitvy u Dunkuerque a nositele Čs. válečného kříže 1939, a o hrob JUDr. Františka Doležela, bojovníka za pravdu, spravedlnost a lidská práva.