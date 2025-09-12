Vandal z olomouckého hřbitova zatím uniká. Mohl hledat cennosti, míní policie

Rostislav Hányš
  11:34
Policie stále pátrá po pachateli vandalského útoku na hřbitově v Olomouci Neředíně, který v noci na čtvrtek poškodil desítky hrobů a uren. Policisté odhadli škodu na 400 tisíc korun.
Poškozený hrob na hřbitově v Olomouci Neředíně

foto: Policie ČR

Poškozený hrob na hřbitově v Olomouci Neředíně
Poškozený hrob na hřbitově v Olomouci Neředíně
Poškozený hrob na hřbitově v Olomouci Neředíně
Poškozený hrob na hřbitově v Olomouci Neředíně
„Motivem pachatele nemuselo být samotné poškození hrobů, ale hledání cenností v urnách a v hrobech,“ uvedl olomoucký policejní mluvčí Libor Hejtman.

„Na hřbitov vnikl přes plot s ulicí Aloise Rašína a přitom oplocení poškodil. Poté poškodil padesát hrobů,“ popsal Hejtman.

Policie na místě zajistila stopy a hledá případné svědky, kteří v noci na čtvrtek mohli vidět u hřbitova někoho podezřelého.

Desítky zničených náhrobků i uren, vandal řádil na olomouckém hřbitově

„Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů poškození cizí věci, výtržnictví a hanobení lidských ostatků, za které pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta,“ doplnil Hejtman.

Hřbitov byl nejprve pro běžné návštěvníky uzavřen, po zajištění stop ho otevřeli ještě v průběhu čtvrtka.

Zástupci města poukázali, že pachatel zasáhl do osobního prostoru jednotlivců a rodin pozůstalých.

Vandalové poničili hroby i hydrant, Liberec podezírá fotbalové fanoušky

„Nejde totiž pouze o poškození náhrobků, ale také uložených uren. Z tohoto důvodu v současnosti probíhá nejen práce kriminalistů, ale i pracovníků hřbitova, aby následné odstraňování škod bylo provedeno s maximální pietou a úctou,“ řekl ve čtvrtek mluvčí radnice Jan Horejš.

Případ vandalismu řešili policisté na olomouckém ústředním hřbitově naposledy před čtyřmi lety, kdy neznámý pachatel posprejoval desítky náhrobních kamenů, sochu i pomník obětem první světové války. Červeným sprejem poničil podle policie čtyři desítky míst, případ policisté vyšetřují pro podezření z poškození cizí věci.

