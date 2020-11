Nechceme betonový hřbitov, stěžují si v Prostějově

Prostějovští radní na svém posledním zasedání souhlasili se studií na rozšíření městského hřbitova u výpadovky na Brno. Vzhledem k tomu, že v poslední době neustále roste poptávka po urnových hrobech, město plánuje rozšíření hřbitova jako kombinaci urnových hrobů a kolumbárií.

Když radnice návrh prostějovské projekční kanceláře zveřejnila, nesetkala se s pochvalou. Obyvatelé na sociálních sítích až na výjimky studii strhali.

„Beru hřbitov jako poklidné pietní místo spojené se zelení a stromy. Tohle mi připomíná hlavní nádraží nebo poštu,“ svěřila se například Prostějovanka Renata Paseková.

Další lidé návrh hodnotili jako příšerný, otřesný, hnusný.

„Nechte hřbitov hřbitovem a nemrhejte penězi do takového nesmyslu. Co jste udělali s náměstím, bohatě stačí. Beton, dlažba a jakási moderna, která nepřiláká lidi ani o víkendu. Je to vylidněné a bez života,“ vyčetla magistrátu Verunka Pokorná.

Další obyvatelka města, Jana Jaňourová, zase upozornila na to, že beton a dlažba nepřispívají ke koloběhu vody.

„Beton zesiluje efekt letních veder, srážky se nevsakují, tím pádem je větší riziko sucha a povodní při přívalových deštích. Například prostor před prostějovským muzeem to jen potvrzuje,“ argumentuje.

Jako příklad dala hřbitov v Dolních Břežanech, který představuje přirozený park v krajině.

„Betonování pietních míst bylo moderní v SSSR v době brutální architektury. Ve světě je betonový brutalismus dávno passé. Prostějov je město, kde se čas zastavil v sedmdesátkách minulého století,“ povzdechla si Jaňourová.

Další lidé projekt chválí, hájí se radnice

Náměstek primátora Jiří Rozehnal ovšem kritiku odmítl.

„Máme zpětnou vazbu ze všech stran. Respektuji kritiku několika obyvatel, je to jejich názor, ale pro mě to není objektivní zpětná vazba. Jiní lidé nám píšou, píšou i na webové stránky a setkávám se se staršími občany a všichni to chválí. Projekt dělala renomovaná kancelář, která zohlednila i požadavky na zeleň,“ prohlásil náměstek.

Připomenul situaci, kdy se v úzkých uličkách mezi hroby často drží vlhkost, vzniká bláto a pro řadu lidí je obtížné jen projít, aby neuklouzli.

„Kapacita hřbitovů na území města je malá, a proto je nutné rozšíření,“ vysvětlil Rozehnal.

Podle studie bude možné urny ukládat také v podzemí.

„Z hlediska památkářů je akceptovatelný i hlavní vstup umístěný do stávající hřbitovní zdi,“ konstatoval.

Primátor František Jura potvrdil, že Národní památkový úřad neměl k projektu zásadní výhrady. Studie podle něho zahrnuje zeleň, stromy, keře a popínavé rostliny, jakož i komunikační plochy, mobiliář a osvětlení.

„Návrh řeší umístění urnových hrobů v parkové aleji orámované oplocením s integrovanými kolumbárii,“ sdělil primátor.

Přibudou stovky míst pro urny i pro hroby

Studie počítá se vznikem 38 kolumbárií s 342 schránkami a 9 sekcí urnových hrobů s celkem 153 hroby. Kromě hlavního vstupu ve stávající zdi plán zahrnuje i další vstup ze zázemí obřadní síně.

Prostor, kde chce v blízké budoucnosti radnice městský hřbitov rozšiřovat, je jednou z posledních možností, které jsou k dispozici. Na pozemku jsou ovšem kabelové trasy a sítě, které bude potřeba přeložit.

„Dané místo je v tuto chvíli jedno z mála, kde se může hlavní hřbitov rozšiřovat. Do budoucna bychom chtěli vykoupit pozemky, které sousedí se hřbitovem, abychom mohli dále budovat nová hrobová místa,“ podotkl další náměstek primátora, Jiří Pospíšil.

Ve městě to letos není poprvé, co veřejnost odmítla návrh, s nímž radnice přišla. V květnu vzbudil velké pozdvižení plán umístit na vjezdech do města nové uvítací tabule. Desítky lidí kritizovaly především křiklavé barvy, neprofesionální vzhled a naivní motiv, který vypadal jako kresbička od dítěte.

Uvítací tabule podle nich připomínaly spíše reklamu na cirkus nebo na zmrzlinu a vypadaly jako nějaké omalovánky, lunapark nebo cirkusový stan.

„Je to strašně kýčovité, barevně přehnané, není to vkusné,“ spílali Prostějované.

Od návrhu nakonec radnice ustoupila a pokusí se oslovit studenty zdejších středních škol zaměřených na design a výtvarné obory, aby přišli s vlastními návrhy. Na příjezdech do města jsou v současné době uvítací cedule, které vytvořily prostějovské děti. Billboardy jsou však už zchátralé a potřebují vyměnit.

