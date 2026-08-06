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V Hranické propasti utonul špičkový potápěč. Tělo záchranáři vyzvedli z hloubky 186 metrů

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  8:40

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V Hranické propasti utonul ve středu 5. srpna 2026 jeskynní potápěč. | foto: Speleologická záchranná služba

V Hranické propasti na Přerovsku utonul ve středu potápěč. O jeho úmrtí informovala Speleologická záchranná služba. Muž se podle ní vzdálil od skupiny a už se ním nepodařilo spojit.

Potápěči sestoupili do nejhlubší zatopené propasti na světě při mezinárodním výzkumném projektu.

„Při průzkumném ponoru dle plánu se vzdálil od průzkumné skupiny a již s ním nebyl navázán kontakt,“ uvedli členové Speleologické záchranné služby stanice Morava.

V Hranické propasti utonul ve středu 5. srpna 2026 jeskynní potápěč.

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Kolega podle nich patřil mezi špičkové jeskynní potápěče.

Tělo záchranáři vyzvedli ve 23.30 hodin bez známek života z hloubky 186 metrů.

Hranická propast je s rekordní hloubkou vody 450 metrů nejhlubší zatopenou propastí světa. Jejího dna se však dosud nepodařilo dosáhnout.

30. září 2016
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V Hranické propasti utonul špičkový potápěč. Tělo záchranáři vyzvedli z hloubky 186 metrů

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