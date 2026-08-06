Potápěči sestoupili do nejhlubší zatopené propasti na světě při mezinárodním výzkumném projektu.
„Při průzkumném ponoru dle plánu se vzdálil od průzkumné skupiny a již s ním nebyl navázán kontakt,“ uvedli členové Speleologické záchranné služby stanice Morava.
Kolega podle nich patřil mezi špičkové jeskynní potápěče.
Tělo záchranáři vyzvedli ve 23.30 hodin bez známek života z hloubky 186 metrů.
Hranická propast je s rekordní hloubkou vody 450 metrů nejhlubší zatopenou propastí světa. Jejího dna se však dosud nepodařilo dosáhnout.
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30. září 2016