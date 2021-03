Hranice teď odolají jen dvacetileté vodě, úpravy zabezpečí dva tisíce lidí

Už od loňska správce toku, Povodí Moravy, rozšiřuje jez, letos na jaře se pustí také do stavby nových ochranných zdí a ohrázování.

To by mělo chránit asi dva tisíce lidí a jejich majetek v hodnotě kolem 600 milionů korun před zhruba padesátiletou vodou. V současnosti město stěží odolává dvacetiletým povodním.

Výstavba nových protipovodňových opatření změní okolí řeky v ulici Kropáčova a podél sadů Čs. legií. Kromě ochranných zdí se objeví nová odpočinková místa u vody, lidé budou mít i snazší přístup k řece. Součástí opatření bude také mobilní hrazení. To v době povodní zahradí proluky, jimiž budou za běžné situace lidé chodit k vodě.

Protipovodňové zídky a ohrázování se ulicemi potáhnou v délce 700 metrů.

„Na pravém břehu řeky vytvoříme repliku stávající zdi, která bude obložená kamenem a doplněná o zábradlí. Součástí protipovodňových opatření bude volnočasové pásmo. Tomu budou dominovat dvě posezení v podobě tribun, která navíc umožní přístup až přímo k řece. Opatření tak na jednu stranu budou obyvatele chránit před povodněmi, ale současně učiní řeku pro lidi snáz dostupnou,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Jak již dříve popsal mluvčí hranické radnice Petr Bakovský, město i Povodí původně plánovaly, že stávající historicky cennou zeď v Kropáčově ulici zachovají s tím, že ji pouze opraví.

„Po provedených sondách se však zjistilo, že zeď není tak pevná a že nejenže neunese navýšení, ale není ani zaručeno, že by vydržela další velkou vodu,“ vysvětlil mluvčí Hranic, proč se podél Bečvy objeví zeď nová.

Hotovo bude za 20 měsíců. A 64 milionů korun

Celkové náklady na výstavbu protipovodňové ochrany Hranic vyjdou na téměř 64 milionů korun. Stavba má dotaci z ministerstva zemědělství, část nákladů uhradí město Hranice. Práce potrvají zhruba dvacet měsíců.

Nová ochrana Hranic se ovšem neobejde bez kácení stromů a keřů, a to na obou březích Bečvy.

„Na pravém břehu již byly zahájeny práce na odstraňování keřů a náletových dřevin. Přípravě prací předcházela podrobná prohlídka všech dřevin v místě plánovaných opatření. Pokáceny budou pouze stromy, které brání výstavbě protipovodňové ochrany města,“ sdělil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař s tím, že Povodí za pokácené stromy zasadí nové, zejména v sadech Čs. legií.

Přesně před rokem začalo i rozšiřování hranického jezu. Ten bude mít tři pole místo dvou a místo dřívějších 32 metrů bude široký 48 metrů. Rozšíření jezu pomůže nejvíc asi 700 metrů dlouhému úseku mezi jezem a silničním mostem.

„Do Bečvy se tam vlévají říčky Velička a Ludina. Když je vysoká hladina na Bečvě, říčky se rozlévají taky, protože nemají kam téct,“ vysvětlil mluvčí Bakovský.

Jak doplnil ředitel Povodí Moravy Gargulák, letos budované protipovodňové zídky pak zvýší kapacitu koryta od silničního mostu dále proti proudu.

Obyvatelé Hranic zažili povodně v roce 1997, další pak o třináct let později. Všechna nynější opatření by měla město ochránit před vodou o průtoku 660 metrů krychlových za sekundu. To je o zhruba 300 kubíků méně, než byl průtok o povodních v roce 1997. Aby už městu nehrozilo ani toto riziko, spoléhá na klíčové opatření na Bečvě, a to vodní dílo Skalička.

Nádrž, o níž se mluví nejméně třicet let, však stále nemá konkrétní podobu.