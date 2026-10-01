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Paraglidista uvázl na stromě, z patnáctimetrové výšky ho sundávali hasiči

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  12:26
Nepříjemné chvíle zažil ve středu paraglidista, kterému se u Hranic na Přerovsku nepovedlo přistání. Skončil na vysokém stromě, z něhož se vlastními silami nebyl schopný dostat bezpečně zpět na zem, a musel si přivolat pomoc.

KRIMI

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Paraglidista uvázl poblíž hranické místní části Uhřínov ve výšce přibližně patnáct metrů. Po nahlášení svého stavu nouze na tísňovou linku za ním vyjeli hasiči.

„Jednotce z Hranic se jej podařilo s využitím terénní čtyřkolky brzy najít a následně navedli na místo lezecké týmy z Přerova a Olomouce,“ uvedl mluvčí krajského hasičského sboru Josef Koláček.

Paraglidista uvázl u Hranic na Přerovsku na stromě, z patnáctimetrové výšky ho museli sundat hasiči.
Paraglidista uvázl u Hranic na Přerovsku na stromě, z patnáctimetrové výšky ho museli sundat hasiči.
Paraglidista uvázl u Hranic na Přerovsku na stromě, z patnáctimetrové výšky ho museli sundat hasiči.
Paraglidista uvázl u Hranic na Přerovsku na stromě, z patnáctimetrové výšky ho museli sundat hasiči.
8 fotografií

Hasiči se speciálním výcvikem pro zásahy ve výškách, jimž asistovala dobrovolná jednotka z Uhřínova, se poté dostali do koruny stromu a s využitím kladky dostali paraglidistu bezpečně na zem.

„Následně se jim podařilo z větví vyprostit i samotný paraglide. Jak pilot, tak křídlo neutrpěli žádné zranění,“ uzavřel Koláček.

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