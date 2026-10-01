Paraglidista uvázl na stromě, z patnáctimetrové výšky ho sundávali hasiči

Paraglidista uvázl poblíž hranické místní části Uhřínov ve výšce přibližně patnáct metrů. Po nahlášení svého stavu nouze na tísňovou linku za ním vyjeli hasiči.
„Jednotce z Hranic se jej podařilo s využitím terénní čtyřkolky brzy najít a následně navedli na místo lezecké týmy z Přerova a Olomouce,“ uvedl mluvčí krajského hasičského sboru Josef Koláček.
Hasiči se speciálním výcvikem pro zásahy ve výškách, jimž asistovala dobrovolná jednotka z Uhřínova, se poté dostali do koruny stromu a s využitím kladky dostali paraglidistu bezpečně na zem.
„Následně se jim podařilo z větví vyprostit i samotný paraglide. Jak pilot, tak křídlo neutrpěli žádné zranění,“ uzavřel Koláček.