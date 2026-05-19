Neperte a nepijte, vyzývají vodaři. Hranice postihla velká havárie potrubí

Autor:
  11:07
V pondělí v podvečer došlo k velké havárii vodovodu na Hromůvce v Hranicích na Přerovsku. Obyvatelům centra i okrajových částí města tekly kohoutky jen slabě, leckde byla voda i zakalená. Vodovody a kanalizace (VaK) Přerov přepojily směr vodovodu, zároveň však doporučují zakalenou vodu nepít a dočasně neprat, aby nedošlo k zbarvení prádla.
V pondělí v podvečer došlo k velké havárii vodovodu na Hromůvce v Hranicích na Přerovsku. (18. května 2026)

V Hranicích byla přerušena dodávka pitné vody do doby, než bude únik vody zastaven. Teprve pak bude proudění vody v potrubí otočeno, čímž pravděpodobně dojde k zakalení vody.

„V současné době probíhá čištění vodojemu Hromůvka a oprava,“ píše se v prohlášení města z úterního dopoledne.

„Závadu se snažíme intenzivně opravit, momentálně na místě havárie kopeme, ale ještě jsme se nedostali ani k místu úniku vody, takže přesný rozsah neznáme,“ řekl iDNES.cz krátce před jedenáctou hodinou dopoledne vedoucí provozu vodovodů VaK Přerov Stanislav Janík.

Protože není ještě přesně známý rozsah havárie, je podle Janíka těžké stanovit dobu, kdy bude vodovod zcela opraven. Janík to odhaduje na dnešní odpoledne.

Kvůli havárii je od vody odpojen jeden bytový dům. „Máme odstaveno jen asi 150 metrů vodovodu, takže havárie nemá na zásobování Hranic žádný vliv,“ ubezpečil Janík.

V pondělí v podvečer došlo k velké havárii vodovodu na Hromůvce v Hranicích na Přerovsku. (18. května 2026)

„Tato zakalená voda je zdravotně nezávadná, ale podle obecného stanoviska Hygieny Přerov není pitná a je nutné si obstarat pitnou nebo balenou vodu,“ píše vedení města. Náhradní zásobování pitnou vodou je zajištěno cisternou, která je přistavena na Hromůvce u domu číslo 1895.

„Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a na emailu dispecink@vakpr.cz,“ stojí dále na stránkách města.

Příčina havárie zatím není známá, podle Janíka je pravděpodobnou variantou únava materiálu. „Žádný materiál není nesmrtelný, poruchy na eternitovém potrubí se dějí poměrně běžně. Může jít také o problém ve spoji,“ upřesnil Janík. Občany Hranic ale uklidnil, že havárie není nikterak dramatická či výjimečná.

Řidička se při odbočování střetla s motorkářem, muž na místě zemřel

Motocykl se střetl s odbočujícím autem, řidič motorky na místě zemřel. (10....

Tragická nehoda se stala v neděli odpoledne u Unčovic na Olomoucku. Devětadvacetiletý motorkář tam zemřel při střetu s osobním autem, které řídila sedmasedmdesátiletá žena. Podle prvotních informací...

Dálnice propojí Jesenicko s Prahou i Ukrajinou. Hotová má být do osmi let

Prezidenti Polska a Litvy Karol Nawrocki a Gitanas Nauséda otevřeli...

Autem z Javorníku do Prahy? Každý řidič zvolí cestu přes Polsko. Spojení Jesenicka s východními Čechami by mohlo ještě urychlit dálniční spojení, o kterém se nyní začíná mluvit u našich severních...

Minifoťáček sloužil StB, učaroval i princezně. Legendární Mikroma slaví 80 let

Premium
Foťáček Mikroma proslavil přerovskou Meoptu.

Symbol československého technického umu ze druhé poloviny 40. let minulého století, který dokázal konkurovat světovým značkám a zároveň se vešel do kapsy u saka? Nepochybně miniaturní fotoaparát...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M 131.109 spolku Zubrnická muzeální železnice ve stanici Zubrnice

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Koťata ohroženého levharta už začínají žužlat maso. Zůstala dvě, každé je jiné

Levhartí koťata se mají čile k světu

Mláďata vzácného levharta mandžuského se už pouštějí do zkoumání svého výběhu v olomoucké zoo. Koťata narozená v březnu se vyvíjejí zdárně, k mateřskému mléku se začínají seznamovat i s masem. Zatím...

Během tří dnů přepadli a okradli tři muže. Policie násilníky dopadla po měsíci

ilustrační snímek

Jejich útoky přišly náhodně a bez varování. Dvojice mladíků v Olomouci v dubnu během tří dnů napadla a okradla tři lidi. Teď kriminalisté pětadvacetiletého a osmnáctiletého muže obvinili z loupeže a...

19. května 2026  10:03

Mrazy, kroupy a choroby nutí sadaře ke změně strategie. S meruňkami končí

Jarní krupobití způsobilo velké škody na sadech ve Veleboři nedaleko Úsova na...

Meruňky a z nich vyrobená lahodná pálenka se brzy stanou velkou vzácností. Kvůli rozmarům počasí a houbové chorobě peckovin moniliové spále, které každoročně ve velkém decimují úrodu, už sadařům...

19. května 2026  5:55

Zlatá cihla nebo rolexky? Lidé v Olomouci skupovali zatoulané poštovní zásilky

Na nákup s překvapením vyrazili zájemci v Olomouci do nákupního centra...

Ačkoliv původně dorazili jen na zkoušku pro jedinou zásilku, většina z nich odcházela s několika balíčky za stovky až tisíce korun. „Připadám si jako malá holka, když jsem si chodila pro štěstíčko za...

18. května 2026  16:50

Po stopách těžby břidlice. Budišovsko protkala nová síť naučných stezek

Starosta Budišova nad Budišovkou Patrik Schramm a autor projektu Lumír Moučka...

Ojedinělou hornickou oblast v okolí Budišova nad Budišovkou protkalo sto kilometrů nových naučných stezek, které turisty provedou přírodou kolem obřích odvalů, starých důlních děl i ruin hornických...

18. května 2026  14:37

Světový unikát. Olomoucká zoo získala za odchov zoborožců prestižní cenu

Olomoucká zoologická zahrada získala prestižní ocenění Bílý slon. Po 23 letech...

Po 23 letech se olomoucké zoologické zahradě podařilo úspěšně odchovat zoborožce malajského. V uplynulém roce se to podařilo pouze třem zoo na světě. Za mimořádný úspěch získala prestižní ocenění...

18. května 2026  13:31

Kriminálník vykradl lesní bar, za pár minut ho chytili policisté v civilu

Policisté zadrželi muže, který se v polovině května vloupal do lesního...

Jedenáctkrát trestaný recidivista vykradl oblíbený samoobslužný lesní bar u Horní Lipové na Jesenicku. K jeho smůle ale byli zrovna poblíž na vycházce policisté v civilu, kteří nenechavce po...

18. května 2026  11:49

Miliardová hala rozklížila politické strany v Olomouci. Do voleb jdou i s novými tvářemi

ilustrační snímek

Jen menší část voličů se v Olomouci rozhoduje v komunálních volbách podle programů stran. Oslovit víc by jich letos mohla třaskavá témata miliardové dotace na multifunkční halu nebo řešení...

18. května 2026  5:59

V boji s rakovinou musím být silná jako babička, míní spisovatelka Chalupová

Premium
Lenka Chalupová

O svém specifickém způsobu psaní knih vypráví s takovým elánem, že máte chuť vzít si část její energie pro sebe. Do chvíle, než se dozvíte, s čím se potýká. Lenka Chalupová, spisovatelka s vášní pro...

18. května 2026

Nové trasy cyklobusů do Konice i Hranic. Svézt se lze v létě také do Beskyd

ilustrační snímek

Novou nabídku cyklobusů mohou využít zájemci na linkách z Olomouce do Konice a z Olomouce do Hranic. Svézt se s kolem je možné i na Bouzov nebo přes Plumlov do Jedovnice. Od června začnou jezdit i...

17. května 2026  5:30

Artis i Táborsko si zahrají baráž o ligu. Béčko Sparty kleslo na poslední příčku

Quadri Adediran z Artisu Brno slaví gól proti Opavě.

Fotbalisté Táborska a Artisu Brno si v 29. kole druhé ligy připsali domácí vítězství a zápas před koncem soutěže si zajistili účast v baráži o postup mezi elitu. Jihočeši udolali Opavu 1:0 a zůstali...

16. května 2026  19:27

Karviná - Olomouc 1:3, hosté úvodní finále otočili, po hodině rozhodl Lurvink

Karvinský stoper Sahmkou Camara s míčem před Matějem Mikulenkou z Olomouce

Olomoučtí fotbalisté vykročili ke konečné sedmé pozici, která s sebou nese prémii tři miliony korun a postup do 3. kola domácího poháru v příští sezoně. V úvodním finálovém utkání prostřední...

16. května 2026  16:44,  aktualizováno  19:04

