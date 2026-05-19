Neperte a nepijte, vyzývají vodaři. Hranice postihla velká havárie potrubí

V Hranicích byla přerušena dodávka pitné vody do doby, než bude únik vody zastaven. Teprve pak bude proudění vody v potrubí otočeno, čímž pravděpodobně dojde k zakalení vody.
„V současné době probíhá čištění vodojemu Hromůvka a oprava,“ píše se v prohlášení města z úterního dopoledne.
„Závadu se snažíme intenzivně opravit, momentálně na místě havárie kopeme, ale ještě jsme se nedostali ani k místu úniku vody, takže přesný rozsah neznáme,“ řekl iDNES.cz krátce před jedenáctou hodinou dopoledne vedoucí provozu vodovodů VaK Přerov Stanislav Janík.
Protože není ještě přesně známý rozsah havárie, je podle Janíka těžké stanovit dobu, kdy bude vodovod zcela opraven. Janík to odhaduje na dnešní odpoledne.
Kvůli havárii je od vody odpojen jeden bytový dům. „Máme odstaveno jen asi 150 metrů vodovodu, takže havárie nemá na zásobování Hranic žádný vliv,“ ubezpečil Janík.
„Tato zakalená voda je zdravotně nezávadná, ale podle obecného stanoviska Hygieny Přerov není pitná a je nutné si obstarat pitnou nebo balenou vodu,“ píše vedení města. Náhradní zásobování pitnou vodou je zajištěno cisternou, která je přistavena na Hromůvce u domu číslo 1895.
„Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a na emailu dispecink@vakpr.cz,“ stojí dále na stránkách města.
Příčina havárie zatím není známá, podle Janíka je pravděpodobnou variantou únava materiálu. „Žádný materiál není nesmrtelný, poruchy na eternitovém potrubí se dějí poměrně běžně. Může jít také o problém ve spoji,“ upřesnil Janík. Občany Hranic ale uklidnil, že havárie není nikterak dramatická či výjimečná.