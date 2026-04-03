Ve Šternberku voní jidáše
Do pondělí 6. dubna je možné vyrazit například na hrad Šternberk na Olomoucku. Kromě klasických prohlídek chystají kasteláni i speciální, tematicky zaměřené na Velikonoce.
„Tradiční velikonoční prohlídky se uskuteční vždy od 10 do 16 hodin. Provázet budeme prvním patrem hradu, jehož interiéry doplní velikonoční výzdoba a instalace řezaných květin. Výklad průvodců pak seznámí návštěvníky nejen s historií hradu, ale i nejvýznamnějších církevních svátků v roce,“ přiblížil zástupce kastelána Jan Gottwald.
Součástí svátečního víkendu bude v sobotu Dětský velikonoční jarmark, kdy budou v prostorách hradu připravené tvořivé dílny. Děti i rodiče si budou moci nazdobit kraslice, vyrobit si různé dekorace nebo uplést pomlázku. Vstupné na jarmark činí 60 korun, nejmenší děti do tří let neplatí nic.
V pondělí pak na hradě zavoní tradiční velikonoční pochoutka – jidáše. „Upečeme je v historických kachlových kamnech v lichtenštejnské kuchyni. A každý návštěvník na závěr prohlídky dostane jeden kousek jako poděkování za návštěvu,“ láká na ochutnávku Gottwald.