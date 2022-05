Zipline udělá z Helfštýna disneyland, kritizují odpůrci nápad na atrakci

U hradu Helfštýna se lidé připnou k ocelovému lanu a po něm sjedou 1,2 kilometru vzduchem za řeku do středověkého městečka na okraji Lipníka nad Bečvou. Tak by to mohlo na populárním turistickém místě v budoucnu vypadat, pokud by investor zhmotnil svou představu a sehnal povolení na takzvanou zipline. Nápad už má ale řadu odpůrců.