Hefaiston opět rozpálí výhně a rozbuší hrad, dorazí 600 kovářů z celého světa

Hefaistonu předchází od začátku týdne Kovářské fórum, kdy šestice kovářů vytváří v průběhu týdne plastiku na zadané téma.

Kovářský tým ve složení Lukáš Kučera, Josef Brádler, Jirka Knap, Libor Stačina, František Bláha, Vojta Havránek vytvořil dílo do sbírky hradu Helfštýn.

Program 41. ročníku festivalu Hefaiston 25. srpna

9.00–17.00: výstava Prolínání

9.00–20.00: prezence účastníků

9.00–20.00: instalace dovezených exponátů

13.00–16.00: seminář

18.00: koncert Medial Banana

20.00: koncert Martin Láska Band

22.00: fireshow

23.00: Vojcek – kytarové jamování před hradem 26. srpna

8.30–10.00: prezence účastníků

9.00–17.00: výstava Prolínání

9.00–18.00: kovářské soutěže

9.00–18.00: prezentace škol

9.00–18.00: doprovodný prodej na louce pod hradem

9.00–21.00: živá kovářská práce na III. nádvoří

9.00–21.00: výstava kovářských prací

16.00: koncert AtriButy

19.00: koncert Letní kapela

22.00: promítání

23.00: cimbálová muzika na louce před hradem neděle 27. srpna

9.00–13.00: výstava Prolínání

9.00–13.00: živá kovářská práce na III. nádvoří

9.00–14.00: výstava kovářských prací

9.00–14.00: kovářské soutěže

9.00–14.00: prezentace škol

9.00–18.00: doprovodný prodej na louce pod hradem

3.30: Phoenix Dance show

14.00: slavnostní závěr s předáváním cen

„Je to velký zážitek sledovat tým kovářů, jak se popasuje s tématem Soumrak myšlení,“ uvedl kastelán Helfštýna Jan Lauro.

Dílo má poukázat na nesmyslnost válek. „Pokusíme se ji vystihnout dvojicí spojených desek a pláty probitými tak, že budou vypadat, jako by je pokropila dávka z kulometu. Z děr necháme vytékat zlatou krev,“ vysvětlil autor návrhu Lukáš Kučera.

Dílo vzniká v historické hradní kovárně. Soumrak myšlení bude slavnostně představen dnes.

„Na Hefaiston přijede na 600 umělců, kteří s kovem umějí velké věci. Kromě evropských kovářů se návštěvníci setkají s autory z Austrálie, Spojených států nebo z Japonska,“ řekl kastelán.

Podle Laura se dají u kovářů z různých zemí vysledovat určité zvláštnosti v jejich řemesle.

„Třeba Japonci jsou zvyklí používat úplně jiné kovadliny a při práci stát pod úrovní terénu, což u kovářů z Evropy, Ameriky či Austrálie neuvidíte,“ popsal Lauro.

Na sochu mají dvě hodiny

Umělecký kovář Václav Noha ze Štěměch na Třebíčsku se s kolegou účastní soutěžního klání už popatnácté. „Hefaiston je pro nás umělecké kováře obrovský pojem,“ vyznal.

Za dvě hodiny musí s kolegou vykovat soutěžní skulpturu. „Téma je volné, takže jsme svou práci pro letošní Hefaiston nazvali Setkávání. Jsou to v podstatě tři postavy, z nichž jedna objímá druhé dvě,“ přiblížil Noha.

V dílně si už oba kováři vyzkoušeli vykovat model. „Podařilo se nám to za dvě a půl hodiny, takže jsme museli udělat určité úpravy, abychom se dostali do limitu. Přímo na místě není už moc času na improvizaci,“ popsal Noha.

Na Hefaiston vyráží pravidelně kovář Tomáš Blažíček z Brna. „Jezdím na Helfštýn už přes třicet let. Nikdy jsem nevynechal. Dříve jako soutěžící, v současnosti jako divák. Je to pro mě pořád o inspiraci, úžasné atmosféře a setkání se skvělými lidmi, které mimo Hefaiston jinak vůbec neuvidím,“ sdělil Blažíček, jenž je členem představenstva prestižního Kovářského společenstva.

Dílny a koncerty

Kromě své práce přímo na místě budou kováři vystavovat své exponáty a rovněž přednášet. Chybět nebudou dílny pro návštěvníky, soutěže, výtvarná stanoviště a kulturní program v podobě koncertů a vystoupení ohňových a tanečních skupin. K Hefaistonu tradičně patří i řemeslný jarmark na loukách pod hradem.

„Před třemi lety jsme otevřeli večerní koncerty i pro návštěvníky. Do té doby byly jenom pro kováře. Jenže do toho zasáhl covid a loni nám to propršelo. Takže věřím, že letos je první ročník, kdy si tuto změnu lidé pořádně užijí,“ sdělil Lauro.

Helfštýnský Hefaiston se řadí mezi největší kovářská setkání na světě. Stovky řemeslníků každoročně sledují tisíce návštěvníků. Loni jich při této akci prošlo branami hradu na deset tisíc.