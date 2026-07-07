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Hradu Bouzov za války vládla SS. Návštěva Himmlera je dodnes obestřena mýty

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  16:00

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Heinrich Himmler (na snímku v popředí) za druhé světové války takzvaný Protektorát Čechy a Morava navštívil několikrát. Na snímku z října 1941 je na Pražském hradě v doprovodu státního tajemníka K. H. Franka (zcela vlevo) a svého adjutanta Karla Wolffa (zcela vpravo). Se stejným doprovodem zřejmě o rok dříve dorazil na Bouzov. | foto: ČTK

Byl to muž, kterého se báli i nejvýše postavení nacisté. A odpůrci režimu ho nenáviděli snad ještě víc než Hitlera. Syn bavorského učitele Heinrich Himmler to dotáhl až na říšského vůdce SS. Ovládal obávané gestapo a všechny policejní složky třetí říše, byl odpovědný za koncentrační tábory, teror na okupovaných územích a miliony obětí. Jeho návštěvě hradu Bouzova na Olomoucku se věnuje další díl seriálu iDNES.cz Tady psali dějiny.
Logo seriálu Tady psali dějiny.

Jako vojevůdce Himmler, jemuž podléhaly oddíly zbraní SS a na sklonku druhé světové války dokonce velel takzvané záložní armádě a dalším velkým vojenským uskupením, nakonec selhal. Zato proslul nejen jako neúnavný masový vrah, který páchá obludné zločiny za úřednickým stolem, ale i jako čilý cestovatel.

Jednou se vynořil v běloruském Minsku, podruhé na Balkáně a záhy třeba v okupovaném Polsku. Objevil se několikrát také v takzvaném Protektorátě Čechy a Morava a shodou okolností i na Olomoucku. Jeho pozornost přitáhl hrad Bouzov.

Jakmile se o nich dozvěděl Hitler, nechal po záchvatu vzteku „věrného Heinricha“ zbavit všech funkcí a nařídil jeho zatčení. Himmler byl však už mimo dosah jeho moci.

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