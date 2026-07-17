Vzácný chovatelský úspěch. Mládě hrabáče v olomoucké zoo už obdivují návštěvníci

Mládě hrabáče přináší chovatelům velkou radost, ale současně i pořádnou starost, protože odchov tohoto afrického savce je velmi náročná záležitost.
„Hrabáčí matka má totiž o mateřské laskavosti trochu jiné představy než většina z nás, navíc je občas dosti nepozorná, neopatrná a s kojením mláděte si nedělá příliš velké starosti. Proto, pokud se chtějí chovatelé zoologických zahradách vyhnout zbytečným ztrátám, musejí mláděti věnovat velkou péči,“ uvedla zooložka Eliška Veselá.
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Hrabáč je aktivní v noci, takže v přírodě matka obvykle tráví s mládětem v noře den, zatímco v noci mládě samo spí a matka ve stepi shání potravu. V zoo v prvním období života mládě v noci spí v bedně vyhřívané zhruba na 33 stupňů, zatímco ve dne chovatelé malého hrabáče v době mezi pátou ranní a 23. hodinou večerní přikládají k matce na kojení.
„Naše hrabáčí samice tentokrát jako moderní matka rodila za přítomnosti otce, který ale porod prospal,“ dodala Veselá. Mláděti se daří velmi dobře.
Olomoucká zoo chová hrabáče od roku 2017. První mládě se narodilo v březnu 2020, prozatím se podařilo odchovat tři mláďata.
Hrabáč patří mezi velmi vzácně chované druhy. Chová jej přibližně 25 evropských zoo. V České republice se kromě olomoucké zoo s hrabáči můžeme setkat v Praze, Plzni a Dvoře Králové, kde také v současné době odchovávají mládě.
Zavalitý savec žije ve volné přírodě v Africe na jih od Sahary. Příznačný je pro něj prasečí rypáček, zaječí uši a ocas klokana, jeho tělo pokrývají řídké štětinky. Končetiny jsou zakončené dlouhými drápy.
Varlata mají samci uložena v dutině břišní, tudíž je nesnadné určit pohlaví. K tomu je tedy nutná analýza DNA. Dospělec váží přibližně 60 kilogramů a dožívá se zhruba 20 let.