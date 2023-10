Židovská komunita v Bronxu, na divadle stojí talent proti ortodoxní víře

Do newyorského Bronxu 50. let 20. století do ortodoxní židovské komunity zavede diváky první premiéra nové sezony a současně česká premiéra hry Jmenuji se Ašer Lev. Podle románu Chaima Potoka ji zdramatizoval Aaron Posner a s činohrou Moravského divadla ji nastudoval režisér Adam Steinbauer.