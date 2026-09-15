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Nádorů jako následku orálního sexu přibývá, do boje s HPV vytáhla i Olomouc

Lenka Muzikantová
  4:52
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: FNOL

Patří mezi nejčastější sexuálně přenosné infekce, za život se s ním potká až 80 procent dospělé populace. Řeč je o lidském papilomaviru (HPV), který má na svědomí mimo jiné rakovinu děložního hrdla, tedy čípku, a také nádory v oblasti krku a dutiny ústní. Jenže zatímco těch prvních pomalu ubývá, u těch druhých je to právě naopak. Trend má zastavit nový screeningový program.

Negativní vývoj u takzvaných orofaryngeálních nádorů, jež postihují především mandle, měkké patro a kořen jazyka, má v Česku změnit pilotní screeningový program, jenž přinese klíčová data a odhalí včas rizikové pacienty. Zapojila se do něj i Klinika zubního lékařství Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL).

„Výskyt karcinomů orofaryngu má celosvětově vzrůstající tendenci a za posledních 30 let se zvýšil trojnásobně. V současné době je počet nových případů přes 800 za rok a tato čísla tak převyšují výskyt rakoviny děložního čípku a nadále rostou,“ uvedla Vladimíra Koudeláková z Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého (UP).

Podle odborníků to souvisí se změnami sexuálního chování v populaci v posledních desetiletích, zejména přenosem HPV infekce při orogenitálním styku – laicky řečeno orálním sexem. Zdravotní komplikace to pak způsobuje oběma pohlavím.

„Paradoxně nejde o důsledek stárnutí populace nebo kouření. HPV asociované nádory se často objevují u nekuřáků, častěji u mladších ročníků než HPV negativní nádory hlavy a krku. Týkají se žen i mužů, nicméně u mužů se vyskytují přibližně čtyřikrát častěji,“ zdůraznila Koudeláková s tím, že člověk nemusí o své infekci vůbec vědět.

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„Ve většině případů odezní bez následků. Pokud však v organismu přetrvává, může dlouhé roky ‚spát‘ a až poté propukne v nádorové onemocnění. Mezi nákazou a projevem nádorového bujení přitom mohou uplynout i desítky let,“ varuje Koudeláková.

Pilotní screening Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty UP má vyhledat jedince nakažené vysoce rizikovými typy HPV a ověřit možnosti jejich včasného záchytu pomocí kloktacího testu. Jedním z několika stomatologických center napříč republikou, kde zájemci mohou tento test absolvovat, je i Klinika zubního lékařství FNOL.

Za pár sekund je hotovo

Test je neinvazivní, bezbolestný a trvá jen pár sekund. Zdarma ho mohou podstoupit muži i ženy, kterým již bylo 40 let a neměli dříve diagnostikovaný nádor hlavy nebo krku.

„Odběr biologického materiálu probíhá z dutiny ústní pomocí krátkého vykloktání obyčejnou vodou. Takto odebraný vzorek je následně vyšetřený v laboratoři Ústavu molekulární a translační medicíny na přítomnost HPV,“ přiblížila průběh testování Koudeláková. Ani pozitivní výsledek přitom nutně neznamená, že má člověk rakovinu.

„Ukazuje to pouze, že je v riziku. Pokud tedy test prokáže přítomnost vysoce rizikového HPV genotypu, odběr se zopakuje. Pacientovi posléze nabídneme možnost vyšetření specialistou na ORL nebo následuje odběr krve, kterou analyzujeme na přítomnost specifických nádorových markerů. Ty se objevují pouze u pacientů s karcinomem,“ vysvětlila Koudeláková.

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„Riziko rozvoje orofaryngeálního nádoru je i v případě infekce vysoce rizikovými HPV typy relativně nízké. Opakované odběry však mohou poskytnout důležité informace o přirozeném vývoji infekce a přesněji určit riziko potenciálního rozvoje tohoto nádorového onemocnění,“ doplnila přednostka Kliniky zubního lékařství FNOL Iva Voborná.

Data, jak moc se orální forma HPV v české populaci vyskytuje a jaké procento populace je v riziku vzniku orofaryngeálního karcinomu, zatím nejsou v Česku dostupná.

„Cílem studie je proto získat reprezentativní data pro českou populaci a ta porovnat s výsledky v zahraničí,“ uvedla Koudeláková. Studie má též ověřit, zda by screening formou kloktacího testu mohla být cesta, jak nárůst těchto nádorů zastavit.

Pomáhá věrnost, ale ta se dnes tolik nenosí

Osvědčený způsob, jak infekci HPV a jejím následkům předcházet, je očkování. V Česku je dostupné a plně hrazené zdravotní pojišťovnou dívkám i chlapcům od 11 do 14 let, nechat se očkovat však má smysl i v pozdějším věku, ideálně však před začátkem sexuálního života.

„Další alternativou je pak buď celibát, nebo celoživotní a oboustranná partnerská věrnost, což pro sexuální chování naší euroatlantické civilizace není úplně typické,“ krčí rameny šéf olomouckého G-Centra Aleš Skřivánek.

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Jako gynekolog provádí svým pacientkám po pětatřicítce preventivní HPV test pravidelně. „V Česku je toto testování součástí prevence i následného vyšetření při abnormálním cytologickém nálezu. I díky tomu se daří incidenci nádorů dlouhodobě snižovat,“ je přesvědčený.

Za pravdu mu dávají statistiky Národního onkologického registru a Českého statistického ústavu. Ty ukazují, že ještě v roce 2015 onemocnělo karcinomem děložního hrdla 875 žen, v roce 2024, což je poslední rok, za který jsou data k dispozici, jich bylo už jen 778.

„Zatímco incidence během poslední dekády klesala spíše mírně, pokles mortality je podstatně výraznější. Ze 354 úmrtí evidovaných v roce 2015 je to v roce 2024 pouhých 223 případů,“ nastínil Skřivánek.

Testování probíhá v kterékoliv ambulanci Kliniky zubního lékařství FNOL na adrese Palackého 12, odběry pro veřejnost se provádějí vždy ve středu a čtvrtek od 7:30 do 11 hodin. Zájemci se mají hlásit na kartotéce protetiky v 1. patře.

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