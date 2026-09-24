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Klouzky, křemenáče, bedly. Mykologové věří, že hub bude přibývat, a zvou na výstavu

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  9:00
Bedla vysoká

Bedla vysoká | foto: Profimedia.cz

Aktuálně roste například klouzek, stačí hledat kolem modřínů.
Aktuálně roste například klouzek, stačí hledat kolem modřínů.
Klouzek sličný.
Klouzek žlutavý (Suillus flavidus)
6 fotografií
Po katastrofálně suchém a horkém létě už svítá naděje i houbařům z Olomouckého kraje. Svým kolegům v Čechách zatím sice plné koše jen závidí, s trochou štěstí i rozvahy však domů mohou přinést první úlovky. Na zavařování a sušení to pravděpodobně ještě nebude, ale nejednu kuchyň konečně provoní příjemná vůně smaženice či houbové omáčky.

„Rostou klouzky, kozáky, křemenáče, žampiony, bedly, dají se sbírat pýchavky, což jsou takové první houby. Něco se objevuje, ale hrozně pomalu,“ říká předseda Mykologického spolku Přerov Milan Plášek. Podle něj se objevily i muchomůrky červené, jež často rostou spolu s hřiby. Nejoblíbenější houby si ale dávají na čas.

„Se smrkovými hřiby je to zatím bída,“ shrnuje mykolog. Přesto věří, že si houbaři ještě přijdou na své. „Napršené je, snad se situace s postupujícím podzimem zlepší,“ doufá.

Velký nástup hub může teprve přijít, říká mykoložka. Kdy bude hub nejvíc?

Podle mapy pravděpodobnosti růstu hub Českého hydrometeorologického ústavu mají největší šance na plné košíky houbaři na Jesenicku a v části Šumperska, hlavně na Staroměstsku, v Rychlebských horách a okolí Jeseníku. Více by měly růst i v lesích na východ a severovýchod od Olomouce v Oderských vrších a v menších lokalitách Zábřežské vrchoviny, tedy vesměs na horách a v podhůří. To neznamená, že jinde nerostou, úspěch ale není tak pravděpodobný.

Houbaři hlásí na portálu nahouby.cz nálezy z okolí Hanušovic na Šumpersku, Šternberka, Hluboček a Náměště na Hané na Olomoucku, Konice a Protivanova na Prostějovsku. Sbírali klouzky, suchohřiby, bedly, někdy i smrkové hřiby.

Aktuálně roste například klouzek, stačí hledat kolem modřínů.
Aktuálně roste například klouzek, stačí hledat kolem modřínů.
Klouzek sličný.
Klouzek žlutavý (Suillus flavidus)
6 fotografií

Snažit se musejí nadšenci z Mykologického spolku Přerov, aby našli dost exemplářů na svou 29. výstavu hub, která se koná zítra od 9:00 do 19:00 a v sobotu od 9:00 do 17:00 v Klubu Teplo na přerovském Horním náměstí.

V pátek v 16:00 nebude chybět přednáška o českých lysohlávkách, součástí doprovodného programu je po oba dva dny výstava fotografií a kreseb hub. A rovněž mykologická poradna, takže kdo se na akci zrovna vydá z lesa s úlovkem, kterému nedůvěřuje, dostane radu od erudovaného odborníka.

„Výstavu jsme zatím nikdy nemuseli rušit, nejvíce jsme ukazovali zhruba 400 druhů,“ vyčísluje Plášek, který je optimista, i když připouští, že tak bídnou houbařskou sezonu jako letos ještě pravděpodobně nezažil.

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Klouzky, křemenáče, bedly. Mykologové věří, že hub bude přibývat, a zvou na výstavu

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Po katastrofálně suchém a horkém létě už svítá naděje i houbařům z Olomouckého kraje. Svým kolegům v Čechách zatím sice plné koše jen závidí, s trochou štěstí i rozvahy však domů mohou přinést první...

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