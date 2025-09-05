„Chodily k nám davy lidí, jenže ne kvůli jídlu, oni chtěli vidět Pohlreicha. Jakmile však natáčení skončilo, zájem opadl,“ mrzí dodnes Lucii Odstrčilovou. Po odchodu filmařů tak vše nabralo rychlý spád a krize se prohloubila.
„Zdeněk Pohlreich nám otevřel oči a ukázal chyby. Viděli jsme je pak všude. S manželkou jsme seděli s hlavou v dlaních a přemýšleli, že hospodu zavřeme. A pak mi došlo, že to vlastně vůbec nemusí být o nás, že jsme třeba jen na blbém místě,“ popisuje klíčové rozhodnutí David Odstrčil.
Sympatické tváře servírek Katky a Lady však v nové restauraci U Jelena host nenajde. „Dopadlo to, jak to dopadlo,“ krčí rameny servírka Katka.