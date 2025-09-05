„Zbav se bordelu.“ Pohlreich jim otevřel oči a hospodu zavřeli. Začali znovu a jinde

Premium

Fotogalerie 28

Zdeněk Pohlreich, Ano, šéfe! 2025, U Jelena, Drahotuše Eviťa | foto: Prima TV, Ano, šéfe!

Lenka Muzikantová
  17:21
Hektické dny plné nervozity, potu, slz a emocí. Tak vzpomínají na natáčení „svého“ dílu nové série pořadu Ano, šéfe! s populárním šéfkuchařem Zdeňkem Pohlreichem, který měl televizní premiéru ve čtvrtek, manželé Odstrčilovi z Hranic na Přerovsku. Filmový štáb dorazil do jejich tehdejší hospody U Jelena v místní části Drahotuše loni v létě a v poklidné vesnici to vyvolalo pořádný rozruch.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

„Chodily k nám davy lidí, jenže ne kvůli jídlu, oni chtěli vidět Pohlreicha. Jakmile však natáčení skončilo, zájem opadl,“ mrzí dodnes Lucii Odstrčilovou. Po odchodu filmařů tak vše nabralo rychlý spád a krize se prohloubila.

„Zdeněk Pohlreich nám otevřel oči a ukázal chyby. Viděli jsme je pak všude. S manželkou jsme seděli s hlavou v dlaních a přemýšleli, že hospodu zavřeme. A pak mi došlo, že to vlastně vůbec nemusí být o nás, že jsme třeba jen na blbém místě,“ popisuje klíčové rozhodnutí David Odstrčil.

Sympatické tváře servírek Katky a Lady však v nové restauraci U Jelena host nenajde. „Dopadlo to, jak to dopadlo,“ krčí rameny servírka Katka.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Hoši drtí holky sexem okoukaným z porna, proto teď přibývá zánětů, říká gynekolog

Premium

V prenatální péči je Česko na špici celosvětového žebříčku, perinatální úmrtnost se pohybuje kolem 3 promile. I proto není gynekolog a šéf olomouckého G-Centra Aleš Skřivánek příznivcem...

U Jelena s Pohlreichem vyházeli kontejner bordelu a našlápli dobrou hospodu

Zhruba mezi Olomoucí a Valašským Meziříčím leží Drahotuše, součást města Hranice, kde najdete podnik U Jelena. Když tam Zdeněk Pohlreich přijel loni na natáčení Ano, šéfe!, přivítal ho vcelku bizarní...

Unikát na Hané. Díky modernizaci železnice našli obdobu Věstonické venuše

Při přípravách na modernizaci železnice vydává země na Hané nevídané poklady. Unikátem je zachovalá plastika ženy, kterou lze přirovnat ke slavné Věstonické venuši a která se našla u Měrovic na...

Spartu prověří dva týmy z Polska i z Ostrovů, Sigma do Florencie či na Gibraltar

Sparťanští fotbalisté se v základní fázi Konferenční ligy utkají doma se Shamrockem Rovers, Aberdeenem a Čenstochovou, venku je čeká Legia Varšava, Rijeka a Universitatea Craiova. Sigma Olomouc...

Požár luxusní vily byl pojistný podvod. A důmyslně naplánovaný, míní obžaloba

Za požár luxusní vily v Moravičanech na Šumpersku z roku 2023 se škodou 20 milionů korun, který byl podle kriminalistů pojistným podvodem, státní zástupce obžaloval majitele domu a jeho manželku....

„Zbav se bordelu.“ Pohlreich jim otevřel oči a hospodu zavřeli. Začali znovu a jinde

Premium

Hektické dny plné nervozity, potu, slz a emocí. Tak vzpomínají na natáčení „svého“ dílu nové série pořadu Ano, šéfe! s populárním šéfkuchařem Zdeňkem Pohlreichem, který měl televizní premiéru ve...

5. září 2025  17:21

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  5.9 16:09

U polní cesty našli mrtvého motorkáře. Neví se, jak dlouho byl bez pomoci

Nehodu motocyklisty s tragickými následky vyšetřují policisté ze Šumperska. Starší muž tam havaroval na polní cestě a na následky utrpěných zranění zemřel. Zda se tak stalo při nárazu, nebo možná i...

5. září 2025  13:44

Olomoucko opět přilákalo Američany. Hipsherova „zlatá nabídka“ je domova

Česká osa? Ne. Olomoucko bude v následujícím ročníku Národní basketbalové ligy opět spoléhat na anglofonní cizince. Ačkoliv jako první oznámil hanácký celek příchod dvou českých posil – Miroslava...

5. září 2025  13:29

Nejde jíst celý život hovězí. Olomoucký manažer o odchodu trenéra i nové sezoně

Generálku jeho nově poskládaný tým zvládl a celková bilance čtyř výher se stejným počtem porážek naznačuje, že si výrazně pozměněná hokejová Olomouc sedá do starých kolejí, byť pomalu. Ze slov...

5. září 2025  12:17

Ještě před začátkem stavby chtějí záruky. Starostové se přeli kvůli vysokorychlostní trati

Výhrady, připomínky, ale i návrhy starostů obcí ležících podél zvažované trati vysokorychlostní železnice (VRT) mezi Prosenicemi a Ostravou řešili na včerejším setkání v Klimkovicích u Ostravy...

5. září 2025  11:55

Drony pod dohledem. Přerovské letiště testuje technologii pro jejich sledování

Na letišti v Přerově začalo testování nové technologie pro monitorování bezpilotních letounů. Cílem je zvýšit bezpečnost provozu v prostoru, kde se střídají vojenské i civilní stroje. Letiště se tím...

5. září 2025  11:52

Města se musí postarat o další zeleň. S nařízením EU starostové nesouhlasí

Evropská unie zavádí nařízení o obnově přírody. Starostové v Olomouckém kraji k němu mají výhrady. Města a obce v letech 2024 až 2030 nesmějí snižovat plochy zeleně, a v letech 2030 až 2036 je...

5. září 2025  6:31

U Jelena s Pohlreichem vyházeli kontejner bordelu a našlápli dobrou hospodu

Zhruba mezi Olomoucí a Valašským Meziříčím leží Drahotuše, součást města Hranice, kde najdete podnik U Jelena. Když tam Zdeněk Pohlreich přijel loni na natáčení Ano, šéfe!, přivítal ho vcelku bizarní...

5. září 2025

Pacienti nového neurologické oddělení v Přerově mají i vlastní tělocvičnu

Přerovská nemocnice Agel otevřela nové neurologické oddělení, jehož součástí jsou dvě vyšetřovací místnosti, tělocvična pro pacienty a bezbariérové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Nové...

4. září 2025  14:46

Náš nový vrátný, oblíbili si v zemědělském družstvu čápa. Pak spadl do hluboké jímky

V Zemědělském družstvu Jeseník se čapí rodinka postavila hnízdo před vstupem do areálu. Zaměstnanci si na sociálních sítích dělali legraci, že tam mají nového vrátného. Jenže mladého čápa museli nyní...

4. září 2025  11:40,  aktualizováno  11:52

Prostějovskou secesní perlu naleští české jídlo, ale i tóny piana a jazzu

Restaurace v secesním Národním domě v Prostějově opět obsluhuje hosty. Nový šéf tam nyní nabízí prémiový podnik. Od covidové pandemie se restaurace potýkala s mnoha problémy, město její provoz...

4. září 2025  9:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.