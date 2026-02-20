Hospoda se bránila zákazům při covidu, teď prosí o podporu. Lidé ji podrželi

Autor:
  12:56
Známý podnik U Ervina z Hluboček na Olomoucku se dostal do potíží. Náklady s provozem i menší návštěvností začaly být existenční. Hospodský se proto obrátil na veřejnost s prosbou o podporu. Lidé zareagovali ve velkém a hospodu tím nejspíš udrží. Podnik znají lidé mimo region zejména díky tomu, že měl otevřeno i v době covidových restrikcí, a to právě proto, aby se udržel.
Majitel restaurace U Ervina Radovan Hořín (vlevo) otevřel navzdory vládním nařízením, na místo proto opakovaně vyjížděla policie. (2021) | foto: Luděk Peřina, ČTK

„Účet v bance mám už úplně vyčerpaný. Loni jsme všechna nařízení dodržovali a doufali, že nám vláda pomůže. Kompenzace jsou ale velmi nízké,“ uvedl provozovatel restaurace Radovan Hořín například v roce 2021.

Teď se do těžké situace dostal znovu. „Víte, že jsme společně dokázali zázraky – 750 tisíc na povodně, 100 tisíc pro děti s cukrovkou... Vždycky jsem věřil, že když člověk dává, svět mu to vrátí. Teď ale moje hospoda U Ervína bojuje o každý další den. Náklady, energie, zima a tahle doba nás dostaly na kolena,“ napsal ve čtvrtek večer na facebookový účet hospody.

Dostávám 15 tisíc a potřebujeme 60, říká šéf na protest otevřené hospody

K tomu přidal prosbu o podporu: „Pokud můžete postrádat padesátku nebo stovku jako dar na záchranu provozu, moc mi to pomůže zaplatit nejnutnější, abych mohl dál otevírat dveře.“

Tuší, že za svoje rozhodnutí může od některých sklidit kritiku. „Někdo řekne, že žebrám. Někdo řekne, že jsem neschopný, když ty lidi do hospody nedokážu dostat sám. Možná mají pravdu. Možná jsem dělal chyby. Ale radši teď skousnu tuhle ostudu a postavím se před vás s pravdou, než abych se jen tak vzdal místa, kterému jsem dal srdce,“ uvedl.

„Podpora lidí byla jako lavina“

Situaci nechtěl blíž komentovat, nicméně sdělil, že lidé výzvu vyslyšeli a díky jejich pomoci má hospoda naději na přežití. Ohlas přirovnal k lavině. Kdo přispěl, toho provozovatel zapíše do Knihy zachránců vystavené na baru.

Pod facebookovým příspěvkem mu lidé vyjádřili podporu ve velkém. „Nikdy jsem u vás nebyla, ale sleduji vás na Facebooku. Nikdy nezapomenu na covid, kdy jste byl jeden z mála lidí, co měl otevřeno a bojoval proti těm ovcím, co jsou mezi námi. Děkuji a posláno,“ napsala uživatelka Káťa Kolářová.

Restaurace v Hlubočkách otevřená na protest dostala pokutu devět tisíc

„Posílám podporu, neboť si pamatuji, jak jsi pomáhal lidem po povodních na Jesenicku, drž se chlape a promiň že ti tykám, někdy si na to dáme panáka,“ napsal zase Pavel Vojkůvka.

Lidé prý přispívají přes desítky korun až po stovky a tisíce. „Jste všichni úžasní. Děkuju všem za pomoc. S každým z vás si dám panáčka až k nám přijedete. Připomeňte se. Jenom nesmíte přijet v jeden den, to bych asi nedal,“ reagoval v diskuzi později Hořín.

„Ne žebrání, spíš otevřená komunikace“

Podle ředitele Okresní hospodářské komory Olomouc Radima Kašpara je důležité respektovat, že jde o individuální rozhodnutí konkrétního podnikatele. „Neviděl bych to primárně jako ‚žebrání‘, ale spíše jako otevřenou komunikaci směrem k zákazníkům a komunitě, která může, ale nemusí zafungovat. Nakonec vždy rozhodne trh a důvěra lidí,“ řekl iDNES.cz.

Doplnil, že většinou spíš podnikatelé v gastronomii podobné situace řeší primárně jinými cestami, jako jsou třeba úspory, změna konceptu, marketing či investice.

„Každý však volí strategii podle svých možností a je pochopitelné, že na to mohou existovat různé názory i uvnitř oboru. Gastronomie navíc dlouhodobě bojuje nejen s rostoucími náklady, ale i s velkou složitostí při hledání a udržení zaměstnanců, což situaci mnoha provozů dále komplikuje,“ sdělil Kašpar.

18. února 2026  12:32,  aktualizováno 

