Ani sbírka nepomohla. Majitel známý podnik po letech zavírá, nesehnal personál

Autor:
  11:40
Známý podnik U Ervina v Hlubočkách na Olomoucku končí. Navzdory sbírce, která proběhla v polovině února, restaurace zavírá po 13 letech provozu. Podnik znali lidé také mimo region, jelikož měl otevřeno i v době covidových opatření. Provozovateli se ale nepodařilo sehnat kuchaře ani obsluhu.
Fotogalerie4

Majitel restaurace U Ervina Radovan Hořín (vlevo) otevřel navzdory vládním nařízením, na místo proto opakovaně vyjížděla policie. | foto: Luděk Peřina, ČTK

Své rozhodnutí zveřejnil provozovatel podniku Radovan Hořín v pátek ráno ve facebookovém příspěvku. „Píšu vám tohle s nejtěžším srdcem, jaké jsem kdy měl. Celých 13 let byla hospoda U Ervina mým světem, mým domovem a místem, kde jsme společně prožili dobré i zlé. Ale dnes, po těch třinácti letech, pro vás otevírám úplně naposled,“ uvedl.

Podnik tak po dlouhých letech zavírá, a to i navzdory významné podpoře ze strany veřejnosti, která se vzedmula minulý měsíc. Právě tehdy totiž Hořín oznámil finanční potíže s provozem hospody v souvislosti s cenami energií. Podle dřívějšího vyjádření pro iDNES.cz přirovnal provozovatel ohlas veřejnosti k lavině, kdy lidé přispívali částkami od desítek po tisíce korun.

Část vybraných peněz poslal dál

„Vaše pomoc mi umožnila důstojně vyrovnat nejnutnější provozní náklady spojené s ukončením této éry,“ poznamenal. Hořín se zároveň rozhodl „větší část vybraných peněz“ věnovat lidem, kteří se podle jeho slov nacházeli v ještě těžší situaci, než je on sám.

„Někdo řekne, že žebrám.“ Hospodský v potížích žádá lidi o finanční podporu

Provoz se hospodský rozhodl ukončit kvůli tomu, že se mu nepodařilo najít kuchaře a obsluhu. „Chtěl jsem to s vaší pomocí zachránit, strašně moc. Vaše podpora mi dala naději, kterou jsem už ztrácel. Jenže hospoda nejsou jen zdi a peníze na elektřinu. Jsou to hlavně lidi,“ vysvětlil Hořín s tím, že se nyní chce soustředit zejména na své zdraví.

Také v tomto případě sklízí podnik slova podpory od svých příznivců. „Škoda každé hospody, každého obchodu a každé fabriky či firmy, která to díky energiím a finančním potížím nedá. Chtěl jsem se někdy v létě stavit, ale život jde dál,“ uvedl v komentáři pod facebookovým příspěvkem Antonín J.

Restaurace v Hlubočkách otevřená na protest dostala pokutu devět tisíc

Hlubočský podnik U Ervina se proslavil zejména během covidových restrikcí. Navzdory vládním opatřením proti šíření koronaviru zůstal podnik otevřený. Za to také dostal od olomouckého magistrátu pokutu ve výši devět tisíc korun. Také tehdy podnikatel restauraci otevřel, aby zaplatil základní náklady na provoz, jelikož podpora ze strany státu nestačila na jejich pokrytí.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Další evropská šílenost. Nesnáším VAR, spílal kouč Lausanne po postupu Sigmy

Fotbalisté Sigmy Olomouc oslavují na hřišti v Lausanne postup do osmifinále...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Tohle rozhodně nebylo pro nikoho se slabým srdcem. Jako by fotbalová Sigma nervy drásající a šílenou koncovku v evropských zápasech doslova přitahovala. Jistě si vybavíte, jak do předkola play off...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Vzácný ara uletěl, pak zůstal mrtvý viset na stromě. K majiteli už se ostatky nevrátí

Premium
Papoušek ara ararauna z jižní Moravy, který zemřel začátkem března v...

Kuriózní nález učinili v sobotu dopoledne obyvatelé rodinného domu v obci Prosenice na Přerovsku. Na zahradě našli ve větvích stromu papouška. Vzácný exotický pták ara ararauna se držel větve, ale...

Lausanne - Olomouc 1:2, hosté postupují do osmifinále, v nastavení je spasil ofsajd

Jáchym Šíp slaví se spoluhráči gól na 1:0 proti Lausanne v utkání Konferenční...

Olomoučtí fotbalisté jsou po třiatřiceti letech v osmifinále evropského poháru. V odvetě úvodního vyřazovacího kola Konferenční ligy porazili Lausanne 2:1 a po předchozí remíze 1:1 postupují. Skóre...

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Ani sbírka nepomohla. Majitel známý podnik po letech zavírá, nesehnal personál

Majitel restaurace U Ervina Radovan Hořín (vlevo) otevřel navzdory vládním...

Známý podnik U Ervina v Hlubočkách na Olomoucku končí. Navzdory sbírce, která proběhla v polovině února, restaurace zavírá po 13 letech provozu. Podnik znali lidé také mimo region, jelikož měl...

6. března 2026  11:40

Do odstaveného náklaďáku na D35 narazila dodávka, část dálnice stojí

Dodávka narazila do nákladního auta odstaveného pro poruchu na krajnici dálnice...

Střet dodávky s nákladním automobilem komplikuje v pátek provoz na dálnici D35 na Šumpersku. Nehoda se stala na 243. kilometru ve směru z Olomouce na Mohelnici, komunikace je v tomto směru uzavřená....

6. března 2026  9:50,  aktualizováno  10:46

Z hanácké osady do Pekingu. Přes mytí nádobí se diplomat stal sběratelem umění

Vojtěch Chytil se dožil pouhých 40 let, ale za svůj krátký život stihl mnohé....

Po řadě dobrodružství a zajetí v Rusku se přes Sibiř dostal až do Číny, odkud odjížděl jako jeden z nejvýznamnějších českých sběratelů a znalců tamního umění. Vojtěch Chytil se do dějin zapsal jako...

6. března 2026  9:35

Naděje ve zničeném světě. Spisovatele inspiroval Bosch a zaujal i v Nizozemsku

Spisovatel Marek Hnila.

Není to snadné čtení, přesto má nová kniha Marka Hnily inspirovaná obrazem Hieronyma Bosche pozitivní ohlasy. Autor žijící ve Šternberku na Olomoucku napsal divadelní hru, která kromě domácích...

5. března 2026  15:58

Kvůli původu ho utlačovali, matku věznili. Zemřel kronikář Šik, vzor a persona Litovle

Lubomír Šik vedl litovelskou kroniku od revoluce.

Litovel se loučí s velkou osobností. V neděli 1. března zesnul dlouholetý kronikář města a autor několika knih Lubomír Šik, bylo mu 98 let. V říjnu roku 2012 jej radnice za popularizaci dějin města...

5. března 2026  12:30

Řidiče u odstaveného auta smetla dodávka a zemřel, policie hledá i konkrétní svědky

Při nehodě na Šumpersku zemřel řidič, do jehož odstaveného auta narazila...

Při nehodě tří aut zemřel ve středu ráno na Šumpersku pětašedesátiletý muž. Neseděl přitom v žádném z nabouraných vozidel, ale pohyboval se kolem odstavené neosvětlené Škody Octavia. Policie havárii...

4. března 2026  15:41,  aktualizováno  5. 3. 10:54

Na tomhle hrát nechceme. Sigma během pár dní vymění trávník, přijede z Maďarska

Na Andrově stadionu začaly práce k výměně trávníku. Hotovo by mělo být do konce...

Namísto ocenění kritika. Zatímco v minulých letech sbírali trávníkáři fotbalové Olomouce ocenění za nejlépe připravený a vypadající pažit v republice, letos je Sigma kvůli svému terénu pod palbou...

5. března 2026  10:29

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

4. března 2026  21:19

Vzácný ara uletěl, pak zůstal mrtvý viset na stromě. K majiteli už se ostatky nevrátí

Premium
Papoušek ara ararauna z jižní Moravy, který zemřel začátkem března v...

Kuriózní nález učinili v sobotu dopoledne obyvatelé rodinného domu v obci Prosenice na Přerovsku. Na zahradě našli ve větvích stromu papouška. Vzácný exotický pták ara ararauna se držel větve, ale...

4. března 2026

„Černá smrt řek“. Kormoráni přesunuli svůj lov, rybáři mluví o genocidě

Premium
Kormoráni škodili v zimní sezoně ve velkém na řekách v Olomouckém kraji....

O hrozícím kolapsu původních druhů ryb kvůli kormoránům hovoří letos rybáři. Jelikož tentokrát v zimě v regionu zamrzly po dlouhé době rybníky a stojaté vody, vzali kormoráni a další rybožravé druhy...

4. března 2026  16:30

Lidi žijící u D1 trápí velký hluk a špatný signál. Změříme to na jaře, slíbilo ŘSD

D1 je od 19. prosince 2025 kompletní v celé své délce 371 kilometrů.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) slíbilo obyvatelům přerovské části Dluhonice na jaro certifikované měření hluku z dálnice D1. Rázový hluk prověří už příští týden. Po otevření posledního úseku u...

4. března 2026  11:20

OBRAZEM: Takhle slaví Sigma! Legrace s rohovým praporkem, zpíval i Hapal

Stoper Olomouce Abdoulaye Sylla slaví postup do osmifinále Konferenční ligy.

Fotbalová Sigma dokázala to, co jí před sezonou věřil málokdo. Minulý týden zvládla projít přes předkolo play off Konferenční ligy, když uspěla na hřišti Lausanne. Po dlouhých 34 letech tak okusí...

4. března 2026  11:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.