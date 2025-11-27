Jeseníky oplakávají záchranáře smrtelně zraněného v akci, lidé přispívají rodině

Autor: ,
  16:42
Velkou vlnu smutku, kondolencí, ale také solidarity vyvolala mezi veřejností i pracovníky záchranných složek tragická smrt jesenického horského záchranáře Romana Fišnara. Ten utrpěl velmi vážná zranění při dopravní nehodě během zásahu a na jejich následky nakonec později v nemocnici zemřel. Zůstala po něm partnerka a dvě malé děti. Poslední rozloučení se koná v sobotu ve skiareálu v Koutech nad Desnou.

V Jeseníkách se v sobotu naposledy rozloučí s tragicky zesnulým horským záchranářem Romanem Fišnarem. | foto: facebook.com/LoucnanadDesnou

„Bolí nás všechny srdce z odchodu člověka, kterého jsme měli rádi, vzhlíželi k němu a obdivovali jeho sportovní výkony, dobré srdce i jeho jedinečné nápady,“ uvedla na Facebooku například starostka Loučné nad Desnou Petra Harazímová u zveřejněného smutečního oznámení.

„Pokud se budete chtít přijít rozloučit, potkáme se společně v lyžařském areálu Kouty – na jejich náměstíčku v sobotu ve 13 hodin. Obřad bude probíhat venku, proto se pořádně oblečte. Rozloučíme se s Romčou tam, kde sloužil a jeho srdce zde bylo šťastné,“ dodala.

Fišnar byl dobrovolným členem horské služby od roku 2013, o tři roky později se stal profesionálním záchranářem v oblasti Jeseníků.

„Roman měl za sebou 1 170 zásahů v horách a několik úspěšných resuscitací. Pomáhal vzdělávat a odborně připravovat mladší členy Horské služby. Sám byl skvělým sportovcem, horalem a záchranářem – tělem i duší,“ uvedl Nadační fond Horské služby RESCUE.

Na Olomoucku zemřel zkušený potápěč, uvázl při údržbě vodní turbíny

Ten podporuje členy Horské služby ČR a jejich rodiny, kteří se dostali v souvislosti s výkonem záchranářské činnosti do obtížné finanční situace. Ve středu vyhlásil sbírku na pomoc rodině – partnerce a dvěma malým dětem – na platformě Donio a lidé do ní do čtvrtečního odpoledne poslali už dva a čtvrt milionu korun. Podporu rodině sdílí na sociálních sítích mimo jiné i kolegové z různých záchranářských profesí.

Nehoda se stala v Koutech nad Desnou 14. listopadu. Podle krajského policejního mluvčího Libora Hejtmana jeli dva zaměstnanci horské služby vozem po sjezdovce a ten se na mokré trávě převrátil.

Řidiče s velmi vážnými zraněními následně záchranáři letecky transportovali do Fakultní nemocnice Olomouc a jeho spolujezdce do šumperské nemocnice. Dvaačtyřicetiletý Fišnar následkům utrpěných zranění podlehl v nemocnici v noci na 22. listopadu. Okolnosti nehody nadále vyšetřuje policie.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Když si žena postaví hlavu, postaví i srub. Jako 25letá Lucie v Jindřichově

Užitná plocha domu je 139 metrů čtverečních.

Lucii bylo 25 let, když se rozhodla pro stavbu srubu v Jindřichově na Šumpersku. Při plnění svého smělého snu předvedla velkou kuráž. „Chtěla jsem vypadnout z paneláku a dívala se po nějaké chalupě –...

O půl roku dřív. Otevřela se spojka na D35, experti čekají méně nehod i úlevu obcím

ŘSD otevřela západní obchvat D35 u Olomouce. Experti očekávají větší bezpečí a...

V kompletní podobě si řidiči měli užívat západní obchvat Olomouce až téměř za půl roku, nicméně děje se tak už od čtvrtka, konkrétně o 158 dní dřív. Novou část dálnice D35 přitom dostali k dispozici...

V Olomouci se porouchalo ruské kolo, hasiči evakuovali lidi z výšky

V Olomouci se porouchalo ruské kolo, hasiči evakuovali lidi z výšky. (22....

V centru Olomouce se v sobotu večer porouchalo 33 metrů vysoké vyhlídkové kolo a v jeho kabinách uvízly tři desítky lidí. Hasiči je v mrazivém počasí pomocí výškové techniky postupně snesli ze...

Mezinárodní ostuda, míní ochránci o zabití ibisů. Do vzácných ptáků se už střílelo

Zastřelený vzácný ibis hnědý na rybníku Velká Choryně

Ornitologická senzace, kdy se na Choryňských rybnících u Hustopečí nad Bečvou na hranicích Olomouckého a Zlínského kraje objevili chránění ibisové hnědí, měla krátké trvání. Pár dnů nato, co výskyt...

Na Olomoucku zemřel zkušený potápěč, uvázl při údržbě vodní turbíny

V Janově Vsi na Mělnicku sjelo auto do rybníka Harasov. Na místě zasahují...

Ve vodní elektrárně Nové Mlýny v Řimicích na Olomoucku zemřel šedesátiletý potápěč. Prováděl prohlídku turbíny, na které se vyskytla závada. Muže museli z vody vyprostit hasiči. I přes rychlý a...

Přišel do hospody a měl krvavé ruce. Podle Mírovských podezřelý z vraždy už zabíjel

Premium
Jednatřicetiletá žena zemřela v Mírově na Šumpersku násilnou smrtí v bytovém...

Přítomnost lidí v uniformě není v Mírově na Šumpersku kvůli tamní věznici, kde si trest odpykávají i doživotně odsouzení, ničím zvláštní. Ve čtvrtek ráno však místní nemohli přehlédnout policejní...

27. listopadu 2025  16:06

Galvas dorovnal extraligový počin staršího bratra. Hokej řešíme každý den, říká

Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20. Tomáš...

Geny rodinného klanu Galvasů by bylo záhodno zamrazit a uchovat pro další generace. Dnes šestačtyřicetiletý Lukáš Galvas už má kariéru za sebou, jako aktivní hráč stihl více než 1 050 startů v české...

27. listopadu 2025  13:18

Vražda mladé ženy poblíž mírovské věznice. Podezřelého policisté zadrželi

Jednatřicetiletá žena zemřela v Mírově na Šumpersku násilnou smrtí v bytovém...

Kriminalisté od rána vyšetřují násilnou smrt jednatřicetileté ženy v Mírově na Šumpersku. Podezřelým je o pět let starší partner oběti, kterého už policisté zadrželi. V regionu jde letos o jedenáctý...

27. listopadu 2025  10:04,  aktualizováno  10:14

Cenzurujete nás, viní prostějovská opozice náměstka. Ten podal předžalobní výzvu

Šéf hokejového Prostějova Jaroslav Luňák (vlevo) si třese rukou s prostějovským...

Prostějovské opoziční hnutí Na rovinu! obvinilo náměstka primátora Miloše Sklenku (ANO) z cenzury. Členům opoziční strany vadí, že vedení města připravuje k jejich příspěvkům v radničních listech své...

27. listopadu 2025  5:40

Na Olomoucku zemřel zkušený potápěč, uvázl při údržbě vodní turbíny

V Janově Vsi na Mělnicku sjelo auto do rybníka Harasov. Na místě zasahují...

Ve vodní elektrárně Nové Mlýny v Řimicích na Olomoucku zemřel šedesátiletý potápěč. Prováděl prohlídku turbíny, na které se vyskytla závada. Muže museli z vody vyprostit hasiči. I přes rychlý a...

26. listopadu 2025  18:18,  aktualizováno  20:29

Olomouc - Celje v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Momentka z duelu Konferenční ligy mezi Olomoucí a Rakówem Čenstochová.

Dalším soupeřem olomouckých fotbalistů v Konferenční lize je NK Celje. Slovinský tým sice nemá v Evropě tak zvučné jméno, ale je velmi nebezpečný a ve skvělé formě. Kde můžete zápas 4. kola ligové...

26. listopadu 2025  17:47

Mezinárodní ostuda, míní ochránci o zabití ibisů. Do vzácných ptáků se už střílelo

Zastřelený vzácný ibis hnědý na rybníku Velká Choryně

Ornitologická senzace, kdy se na Choryňských rybnících u Hustopečí nad Bečvou na hranicích Olomouckého a Zlínského kraje objevili chránění ibisové hnědí, měla krátké trvání. Pár dnů nato, co výskyt...

26. listopadu 2025  15:54

Po devíti měsících konec omezení. Trať u Hustopečí je opravena, stála 110 milionů

Pohled na místo havárie vlaku vezoucího toxický benzen u Hustopečí nad Bečvou z...

Správa železnic (SŽ) dokončila opravu železniční trati u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku, kterou v únoru poničil mohutný požár cisternového vlaku s benzenem. Letní částečné provizorní zprovoznění...

26. listopadu 2025  15:04

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Mikulášská jízda s parní lokomotivou 464.202 Rosnička na trati Choceň – Vysoké...

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  26. 11. 14:14

Sedl za volant posilněný alkoholem a havaroval. Další řidiči po smyku skončili ve vodě

Řidič skončil s autem v potoce, musel být odvezen do nemocnice. (25. listopadu...

Další sérii nehod museli řešit policisté v Olomouckém kraji v noci z úterý na středu. V prvním případě havaroval jednašedesátiletý řidič, který nadýchal dvě promile alkoholu. Další šofér a řidička...

26. listopadu 2025  12:45

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE (30-40.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Praha, Olomoucký kraj, Jihomoravský kraj
nabízený plat: 30 000 - 40 000 Kč

Dalších 31 214 volných pozic

Unikátní počin. Nová aplikace odhaluje, jak se Olomouc měnila po dobu čtyř set let

Kdysi a nyní. Porovnání centra Olomouce ze sedmnáctého století a teď.

Za poslední čtyři staletí prošla Olomouc značným vývojem. Centrum města se mnohonásobně zvětšilo, hranice Olomouce se rozšířily i za městské hradby. Porovnání toho, jak krajské město vypadalo před...

26. listopadu 2025  10:06

Další příběh bude o udavačích za heydrichiády, slibuje spisovatelka Chalupová

Přerovská spisovatelka Lenka Chalupová s cenou města

Do předválečného Přerova a jeho místní části Čekyně přenese čtenáře zatím poslední vydaný román místní spisovatelky Lenky Chalupové Když se trhá nebe. V knize, jejíž první vydání bylo vyprodáno,...

26. listopadu 2025  4:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.