Jeseníky oplakávají záchranáře smrtelně zraněného v akci, lidé přispívají rodině

„Bolí nás všechny srdce z odchodu člověka, kterého jsme měli rádi, vzhlíželi k němu a obdivovali jeho sportovní výkony, dobré srdce i jeho jedinečné nápady,“ uvedla na Facebooku například starostka Loučné nad Desnou Petra Harazímová u zveřejněného smutečního oznámení.
„Pokud se budete chtít přijít rozloučit, potkáme se společně v lyžařském areálu Kouty – na jejich náměstíčku v sobotu ve 13 hodin. Obřad bude probíhat venku, proto se pořádně oblečte. Rozloučíme se s Romčou tam, kde sloužil a jeho srdce zde bylo šťastné,“ dodala.
Fišnar byl dobrovolným členem horské služby od roku 2013, o tři roky později se stal profesionálním záchranářem v oblasti Jeseníků.
„Roman měl za sebou 1 170 zásahů v horách a několik úspěšných resuscitací. Pomáhal vzdělávat a odborně připravovat mladší členy Horské služby. Sám byl skvělým sportovcem, horalem a záchranářem – tělem i duší,“ uvedl Nadační fond Horské služby RESCUE.
Ten podporuje členy Horské služby ČR a jejich rodiny, kteří se dostali v souvislosti s výkonem záchranářské činnosti do obtížné finanční situace. Ve středu vyhlásil sbírku na pomoc rodině – partnerce a dvěma malým dětem – na platformě Donio a lidé do ní do čtvrtečního odpoledne poslali už dva a čtvrt milionu korun. Podporu rodině sdílí na sociálních sítích mimo jiné i kolegové z různých záchranářských profesí.
Nehoda se stala v Koutech nad Desnou 14. listopadu. Podle krajského policejního mluvčího Libora Hejtmana jeli dva zaměstnanci horské služby vozem po sjezdovce a ten se na mokré trávě převrátil.
Řidiče s velmi vážnými zraněními následně záchranáři letecky transportovali do Fakultní nemocnice Olomouc a jeho spolujezdce do šumperské nemocnice. Dvaačtyřicetiletý Fišnar následkům utrpěných zranění podlehl v nemocnici v noci na 22. listopadu. Okolnosti nehody nadále vyšetřuje policie.