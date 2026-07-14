Kolem těchto pointů vede takzvaná Uhlířská stopa, trasa pro jezdce na horských kolech. Na největší point „Šerák“ se vleze až šest osob najednou, cena je ve všech případech 800 korun na noc.
Zájemci o pobyt si musí přes internet udělat rezervaci a pak dojít na výdejní místo v areálu, kde na ně bude čekat stan, karimatka, uzamykatelný box a plechovka piva. Pouze spacák musí mít lidé vlastní.
„Hlavní myšlenkou Holba Pointů je odstranit bariéry, které lidem brání v autentickém zážitku z kempování. Mnoho výletníků by rádo zažilo noc v horách, ale chybí jim vybavení nebo jej nechtějí nosit s sebou,“ uvedla za pivovar Jana Boumová.
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Pointy jsou podle ní strategicky rozmístěny na vytipovaných místech v areálu Kouty nad Desnou, které zaručují jak soukromí a blízkost přírody, tak bezpečnost a dostupnost služeb.
Iniciátoři rovněž upozorňují na to, že ve stanech platí zákaz vstupu psům a zákaz rozdělávání ohně. Jednotlivé pointy se liší výhledem i kapacitou. Systém mohou využít i náhodní kolemjdoucí, kteří se pro nocování v přírodě rozhodnou spontánně, za předpokladu, že nebudou místa obsazená.
V areálu Kouty nad Desnou nelze stanovat jinde než na nově vzniklých Holba Pointech. Vzhledem k tomu, že lokace je součástí CHKO Jeseníky, je jinde kempování zakázané.