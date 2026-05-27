„Na promítání mistrovství světa v roce 2024 dorazilo plné náměstí. Tak jsme se rozhodli zprostředkovat Přerovanům atmosféru společného fandění i letos. Vedle hokejových zápasů se návštěvníci mohou těšit na doprovodný program a nebude chybět ani občerstvení,“ řekla Lada Galová, ředitelka Kulturních a informačních služeb, jež akci pořádají.
Program na náměstí T. G. Masaryka odstartuje ve čtvrtek už hodinu před úvodním buly, které bude vhozeno v 16:20. Na co se mohou návštěvníci těšit? Náměstí rodného města navštíví mistr světa z roku 2024 Tomáš Kundrátek, dorazí rovněž i hráči místních Zubrů. Koncert bude mít kapela Spocená uklízečka.
„Pokud Česko ve čtvrtfinále zvítězí, budeme promítat také semifinále a zápas o medaile,“ slíbil člen organizačního týmu Jan Leitkep. Organizátoři dále lákají na pivní bar, připraveny jsou i soutěže o ceny.
Redakce iDNES.cz oslovila i ostatní okresní města v Olomouckém kraji, zda plánují podobnou akci. Dotazy putovaly rovněž na radnice v Uničově, Hranicích, Šternberku či Zábřehu. Kladná odpověď přišla pouze z Prostějova.
„Město Prostějov připravuje sledování hokejového utkání na nádvoří zámku, stejně jako loni,“ sdělila náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS). Na místě bude možné zakoupit občerstvení.
Například mluvčí zábřežské radnice Lucie Mahdalová uvedla, že město organizování podobných open-air přenosů prověřovalo v loňském roce a je technicky, finančně i organizačně velmi náročné.
„Navíc v našem městě fanoušci tradičně využívají bohatou nabídku místních restauračních zařízení a sportovních barů, kde mohou hokejovou atmosféru sdílet společně,“ dodala.