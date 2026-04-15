Slzy radosti, totální euforie. Bouřící plechárna oslavila postup dorostenců Mory

Lukáš Jakubíček
  11:49
Hokejový dorost olomoucké Mory se po dvou letech vrací do extraligy poté, co až v posledním sedmém zápase finálové série rozhodl o vítězství nad Kladnem po výhře 2:1. A přestože nešlo o zápas A-týmu, atmosféra v „plechárně“ stála za to. Reportér iDNES.cz byl u toho.
Olomoučtí hokejoví dorostenci slaví ligový titul a současně návrat do extraligy. | foto: Adina Králová, HC Olomouc

Momentka ze sedmého finále dorostenecké hokejové ligy mezi Olomoucí a Kladnem.
Fanouškovský kotel se v olomoucké plechárna zaplnil i na rozhodující sedmý...
Jeden z diváků u vstupu na stadion utrousí: „Dneska to bude narvané.“ A má pravdu. Přibližně dvacet minut před začátkem úterního utkání se tribuny začínají poměrně slušně plnit a celý zápas naplňují znění svého chorálu, v němž zpívají: „Když hraje naše Mora, tak ticho nebude.“ Platí to i pro zápas mladých hokejistů.

Na sedmém finále hokejové CCM ligy dorostu mezi Olomoucí a Kladnem se sešla pestrá skupina fanoušků. Mezi dvěma tisíci diváky jsou rodiče s dětmi, členové kotle, senioři, skupinky teenagerů a jedna paní má s sebou dokonce i pejska. Klub udělal vstřícné gesto a na stadion pouští zadarmo. U vstupu si diváci můžou nechat pomalovat tváře, na stejném místě je připraveno i občerstvení.

Stařičká plecharéna tak skoro vypadá jako během extraligového utkání. Po tribunách pochoduje maskot Kokrhel, klub otevřel svůj fanshop a fanoušci zápasem žijí. Přestože se hraje mač druhé nejvyšší dorostenecké soutěže.

Ale je to sedmý zápas finálové série. Největší možná událost a nejdramatičtější zápas hokejové sezony, ať už hrajete NHL, dorost, nebo pralesní soutěž. Speciálně když se hraje o postup do nejvyšší české dorostenecké ligy.

Hráči se připravují na úvodní buly a tribuny bouří. V reakci na to se dostávají do varu také hráči na střídačce, kteří podporují své spoluhráče na ledě kopáním a boucháním do mantinelu. Kotel začíná tradičním pokřikem „Vstaňte všeci Moravané, hokej dneska vládne Hané“ a v podobném duchu tribuny žijí celý zápas. Kotel zpívá své klasické chorály a přidávají se k němu i postranní tribuny.

„Neskutečná atmosféra. Že na ligu dorostu přijde tolik lidí a ještě fandí… klobouk dolů před každým, kdo přišel,“ zdůrazňuje útočník A týmu Mory Jakub Navrátil, jenž se svými spoluhráči celý zápas sleduje z tribuny, kde sedí přímo mezi fanoušky.

Fandit přišli i hráči A týmu

Spojení mezi všemi lidmi na stadionu ukazuje střelec první olomoucké branky Tomáš Vymětal, který při oslavě gólu sundává helmu, pod níž má pomalovanou tvář stejným způsobem jako velká část fanoušků na tribunách.

Téměř plný domácí kotel následně vyvolává jeho jméno a tleskají i přítomní hráči A týmu, kteří si zápas nenechali ujít. Kromě Navrátila je tady například kapitán Ondrušek, útočníci Plášek a Macuh nebo loučící se Lukáš Nahodil a Petr Fridrich.

Fanouškovský kotel se v olomoucké plechárna zaplnil i na rozhodující sedmý finálový zápas ligy dorostenců.

„To, co dnes předvedli rodiče a fanklub, kteří nás přišli podpořit, je nádherné. S některýma klukama to trošku zamávalo, před takovou atmosférou hráli poprvé,“ prozrazuje trenér olomouckého dorostu Jan Křivohlávek.

Kladno na vedoucí gól rychle odpovídá, čímž potěšilo fanynku Rytířů. Její modrobílý dres na tribuně vyčnívá z převahy červených barev. „Mám tady syna,“ odůvodňuje svou dalekou cestu. „Jedu z Maďarska, takže to mám po cestě,“ dodává s úsměvem.

Celá finálová série se doposud překlápěla z jedné strany na druhou. První dva zápasy vyhrála Olomouc, následně třikrát vítězství vybojovalo Kladno a šestý zápas zase ovládli Kohouti. Sedmý zápas je hodně opatrný a vyrovnaný. Když už někdo chybu udělá, skvěle zasáhne jeden z brankářů.

„Já teda hokeji nerozumím, ale toto se přece musí dávat,“ směje se jeden z fanoušků.

„Zápas je zatím super, myslím, že po dvou třetinách máme víc ze hry, takže věřím našim, že to zvládnou a vyhrajou,“ hodnotí první dvě třetiny Navrátil.

Ve třetí třetině však žádnou další branku nevidíme a zápas se rozhoduje v prodloužení hraném tři na tři.

Kapitán: Neskutečná euforie, brečel jsem!

Největší drama zápasu přichází právě v prodloužení. Po odehrané minutě trefují kladenští tyč a vzápětí olomoucký Kristian Machač v čase 61:47 rozhoduje o návratu Hanáků do extraligy dorostu.

„Vůbec jsem nevěděl, co se děje, neskutečná euforie. Brečel jsem, kluci na mě skákali, ale já jsem byl mimo,“ raduje se kapitán Machač.

Kohouti z extraligy dorostu sestoupili na jaře 2024. „Od začátku sezony jsme věřili tomu, že můžeme postoupit. Hráli jsme týmově a chtěli jsme vyhrát,“ líčí Machač.

Trenér Křivohlávek dodává: „Obrovská úleva, štěstí a radost hlavně za kluky. Play off bylo náročné, ale když teď vidím kluky se svými rodiči, je to strašně dojemné.“

Všichni hráči na ledě se narodili v roce 2009, nebo později. Bezpochyby odehráli svůj nejdůležitější zápas dosavadní kariéry a je to pro ně velký svátek.

„Ze začátku jsem se trošku klepal, ale v průběhu zápasu to bylo super. Diváci nás hnali dopředu. Takový zápas jsem ještě nezažil a nikdy na něj nezapomenu. Moc si vážíme toho, že lidé přišli. Bez nich bychom to nezvládli,“ cítí kapitán čerstvých vítězů CCM ligy dorostu Machač.

