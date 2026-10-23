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Vlak na přejezdu zdemoloval nákladní auto, řidič má zlomené oba kotníky

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  12:12aktualizováno  12:23
Vlak narazil na přejezdu v Hlubočkách do nákladního auta a zdemoloval ho....

Vlak narazil na přejezdu v Hlubočkách do nákladního auta a zdemoloval ho. Zaklíněného zraněného řidiče museli vyprostit hasiči. | foto: HZS Olomouckého kraje

Vlak narazil na přejezdu v Hlubočkách do nákladního auta a zdemoloval ho....
Vlak narazil na přejezdu v Hlubočkách do nákladního auta a zdemoloval ho....
Vlak narazil na přejezdu v Hlubočkách do nákladního auta a zdemoloval ho....
Vlak narazil na přejezdu v Hlubočkách do nákladního auta a zdemoloval ho....
5 fotografií
Vlak a nákladní auto s potravinami se dopoledne srazily na přejezdu v Hlubočkách na Olomoucku. Řidič tam vjel přímo před přijíždějící soupravu a ta vůz při srážce silně poničila. Šofér utrpěl středně těžká zranění, má zlomené oba kotníky.

Srážka na přejezdu v Olomoucké ulici byla na tísňovou linku oznámena krátce před půl desátou. Na místo vyjelo kromě policie a dvou posádek záchranné služby také pět jednotek hasičů.

„Po střetu zůstal ve zdemolované kabině nákladního vozu zaklíněný a zraněný řidič. Hasiči jej museli vyprostit s pomocí nářadí a poté ho předali záchranářům,“ popsala mluvčí krajského hasičského sboru Lucie Balážová.

„Pacient utrpěl středně těžká poranění, dominovaly zlomeniny obou kotníků a zhmožděniny po celém těle. Ve stabilizovaném stavu byl transportován na oddělení urgentního příjmu olomoucké fakultní nemocnice,“ nastínila rozsah zranění záchranná služba na síti X.

Ve vlaku podle Balážové cestovalo 28 lidí, kteří vyvázli bez zranění. „Hasiči jim pomohli ze soupravy ven a zajistili jejich transport na nádraží do Hluboček, přičemž byl využit evakuační autobus. Také zajistili místo nehody a řešili únik provozních kapalin,“ doplnila.

Hasiči také odklidili rozsypaný náklad, byly to různé potraviny například pivo, minerálky a další nápoje, dále balené pečivo i cukrovinky.

Okolnosti nehody nyní vyšetřují policisté. Provoz na trati z Olomouce přes Krnov do Opavy musel být v úseku nehody zastaven, lokomotiva zůstala po střetu nepojízdná. Navíc došlo i k poškození zabezpečovacího zařízení přejezdu.

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