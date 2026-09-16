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Olomoucká tržnice se změní. Nový majitel tam chce jedno z nejživějších míst města

Ondřej Zuntych
  5:45
Nový vlastník budovy olomoucké tržnice ukázal, jak by mohla historická hala...

Nový vlastník budovy olomoucké tržnice ukázal, jak by mohla historická hala vypadat uvnitř. Upozorňuje, že zatím nejde o definitivní podobu. (září 2026) | foto: Tržnice Olomouc

Klasické venkovní trhy v Olomouci nabízejí nejen široký výběr sezonního ovoce a...
Klasické venkovní trhy v Olomouci nabízejí nejen široký výběr sezonního ovoce a...
Klasické venkovní trhy v Olomouci nabízejí nejen široký výběr sezonního ovoce a...
Klasické venkovní trhy v Olomouci nabízejí nejen široký výběr sezonního ovoce a...
26 fotografií
Olomoucké tržiště má nakročeno k tomu stát se výrazně atraktivnějším místem, než jakým je dnes. Pokud zrovna nejsou trhy, lidé nyní prostorem mezi historickým jádrem a nákupním centrem Šantovka a rozvíjejícím se jihem města jen projdou. Výrazně změnit to chce nový majitel historické budovy tržnice.

Nemovitost koupil na jaře olomoucký podnikatel Ilja Spurný. „Koupě budovy pro nás nebyla pouze běžnou investicí. Jde o mimořádnou historickou tržní halu, která byla pro tento účel postavena a dodnes si zachovala svůj původní charakter. Samostatně stojících se jich v České republice mnoho nedochovalo. Vidíme zde možnost zachránit významnou olomouckou stavbu, vrátit jí její původní smysl a znovu ji otevřít veřejnosti,“ představil nyní základní vizi Spurný.

V březnu předchozí majitel Pavel Široký nemovitost nabízel za 51,5 milionu korun.

Budova dokončená v roce 1899 je nejvýraznější část celé lokality. Poslední roky je ale prázdná, předtím v ní sídlili asijští prodejci textilu, dříve i potraviny nebo herna.

Nový vlastník budovy olomoucké tržnice ukázal, jak by mohla historická hala vypadat uvnitř. Upozorňuje, že zatím nejde o definitivní podobu. (září 2026)
Klasické venkovní trhy v Olomouci nabízejí nejen široký výběr sezonního ovoce a zeleniny. (4. července 2026)
Klasické venkovní trhy v Olomouci nabízejí nejen široký výběr sezonního ovoce a zeleniny. (4. července 2026)
Klasické venkovní trhy v Olomouci nabízejí nejen široký výběr sezonního ovoce a zeleniny. (4. července 2026)
26 fotografií

„Naším cílem je budovu v maximální možné míře zachovat, obnovit její původní krásu a znovu ji naplnit životem. Pokud se podaří dobře propojit provoz historické haly, tradiční venkovní trhy, komunitu lidí kolem nich a kvalitně upravený veřejný prostor, může zde vzniknout jedno z nejvýraznějších a nejživějších míst v Olomouci,“ věří Spurný.

Venkovní trhy by měly podle majitele zůstat tam, kde jsou. „Uvnitř historické budovy předpokládáme přibližně 20 prodejních míst včetně jednoho většího gastronomického podniku. Nabídka by měla být zaměřena zejména na potraviny, lokální a regionální produkci, gastronomii a další kvalitní sortiment, který k městské tržnici přirozeně patří,“ řekl koordinátor projektu tržnice Emil Pintě.

Bezbariérově upravená hala by měla být otevřena sedm dní v týdnu od rána do večera.

Při rekonstrukci budovy chce vlastník zachovat její historickou podobu. „Neplánujeme měnit okenní ani dveřní otvory a chceme se vyhnout zásadním zásahům do původních konstrukcí a obálky budovy,“ dodal Pintě.

Tržnice může po rekonstrukci otevřít za tři roky

Prodejní místa, gastronomický provoz a zázemí mají vyřešit samostatné vestavby. Na prozatímních vizualizacích se objevuje také vnitřní ochoz.

Otevřít chce Spurný v roce 2029. „Jde však o historickou budovu a rozsáhlý projekt, proto nechceme předbíhat ani veřejnosti slibovat termín, který by později nebylo možné dodržet,“ upozornil.

K tomu je nutná spolupráce s městem i prodejci na trzích. Radnice spolu s magistrátem připravuje úpravy od září 2023. Týkat se mají celého prostranství ve tvaru trojúhelníku, kde se nacházejí stoly trhovců, volná plocha i parkoviště.

Jana Křenková z Kanceláře architekta města už dříve připomněla, že místo sice slouží jako tržiště, parkoviště či plocha pro kolotoče, ale jeho uspořádání, technický stav i kvalita veřejného prostoru nevyužívají plný potenciál místa. Kolem navíc vede jedna z hlavních olomouckých tříd.

Stánkaři brání tržnici. Město chce, aby se prostor více využíval jako náměstí

V dubnu město uspořádalo veřejnou debatu ke studii, kterou si nechalo k dočasným úpravám tržnice zpracovat. Teď vyhodnocuje postřehy, které z ní vzešly.

Hodně emocí předtím přinesly vizualizace, na nichž je několik desítek prodejních stolů umístěných ke zmíněné třídě Svobody. Obavy se týkaly hluku, prachu, oddělení od budovy tržnice i změny ducha místa. Vznikla kvůli tomu petice s více než 2 100 podpisy.

Radnice nyní uklidňuje situaci s tím, že návrhy jen ukazují různé možnosti, jak lze stoly v prostoru variabilně rozmístit. „Rozšířil se takový mýtus, že trhy nebudou na současném místě, kde se nyní konají. To ale není pravda. Navržené úpravy nejsou podmíněny jediným způsobem rozmístění tržních stolů. Prostor umožňuje zachovat i jejich současné uspořádání a zároveň jej využívat pro další aktivity,“ řekl náměstek Tichý (ANO).

„Ujišťuji, že cílem vedení města je tradiční trhy nejen zachovat, ale také vytvářet kvalitní podmínky pro jejich další fungování a rozvoj,“ dodal Tichý. Uspořádání místa bude mít na starosti správce. Tím je nyní městská akciová společnost Výstaviště Flora Olomouc.

Koncerty, kavárna či skatepark. Olomouc znovu zkouší proměnit a oživit tržnici

Nový majitel tržnice se svým týmem změny vítá. „Současně je však fér připomenout, že obavy veřejnosti nevznikly na základě žádného mýtu. Původní návrh skutečně počítal s odsunutím prodejních stolů směrem k hlavní třídě a s jiným využitím prostoru bezprostředně u budovy. Teprve veřejná diskuse, petice a následná společná jednání přinesly zásadní změnu,“ uvedl v červnu založený facebookový účet Tržnice Olomouc.

V červenci následně vznikl Spolek pro olomoucké tržiště, Spurný patří mezi jeho zakladatele. Předsedkyní je Petra Hradilová, která vystupovala i na jednání zastupitelstva, kde se snažila varovat před ráznými změnami.

Tradiční venkovní trhy označuje za jedinečné a jejich tradici chce dál rozvíjet. „Velkou příležitost vidíme také v budoucím přirozeném propojení venkovních trhů s historickou budovou tržnice tak, aby se oba prostory vzájemně podporovaly a doplňovaly,“ uvedla Hradilová minulý měsíc.

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