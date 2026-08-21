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I rýma je riziko. Dívenku nemoc připravila o velkou část střev, ale ne o sny

Lenka Muzikantová
  15:00

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Devítiletá Amelia Mia Ritli z Choliny na Olomoucku trpí Hirschsprungovou chorobou. (1. prosince 2023) | foto: Fakultní nemocnice Olomouc

Diagnóza s názvem Hirschsprungova choroba ji připravila o velkou část střev. Devítileté dívence z Choliny na Olomoucku zavedli stomii a centrální žilní katétr, přes který přijímá výživu místo běžné stravy. Má funkční pouze jednu ledvinu. Mohou jí selhat játra. Kvůli nízké imunitě je pro ni i běžná rýma obrovské riziko.

Navzdory nemoci však Amelia Mia zůstává aktivní a plná života – tancuje, sportuje a sní o tom, že jednou bude lékařkou, aby mohla pomáhat nemocným dětem. „Zázraky se dějí a my nepřestáváme věřit. Vždyť Melinka je sama jedním zázrakem,“ usmívá se maminka dívenky Tereza Ritli.

Na pomoc Melince je věnovaná i akce Nemilanský Gulášfest, která se koná v sobotu v Nemilanech na Olomoucku, výtěžek z dobrovolného vstupného půjde právě na léčbu malé bojovnice.

Moc mi pomohlo přijmout, co se Melince děje a smířit se s tím. Nebojovat s její nemocí, ale přizpůsobit se jí, splynout s ní, pochopit ji.

matka Melinky

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