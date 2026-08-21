Navzdory nemoci však Amelia Mia zůstává aktivní a plná života – tancuje, sportuje a sní o tom, že jednou bude lékařkou, aby mohla pomáhat nemocným dětem. „Zázraky se dějí a my nepřestáváme věřit. Vždyť Melinka je sama jedním zázrakem,“ usmívá se maminka dívenky Tereza Ritli.
Na pomoc Melince je věnovaná i akce Nemilanský Gulášfest, která se koná v sobotu v Nemilanech na Olomoucku, výtěžek z dobrovolného vstupného půjde právě na léčbu malé bojovnice.
Moc mi pomohlo přijmout, co se Melince děje a smířit se s tím. Nebojovat s její nemocí, ale přizpůsobit se jí, splynout s ní, pochopit ji.