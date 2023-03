Pracovnice herny postřelená lupičem po deseti měsících v nemocnici zemřela

Obžalovaný senior byl podle policie tím, kdo loni v květnu sedmapadesátiletou pracovnici herny herny těžce zranil a ta navíc poté zůstala desítky minut bez pomoci dokud do podniku nepřišel návštěvník, který ji našel v bezvědomí na zemi za barovým pultem.

Od té doby byla v nemocnici, kde minulý týden zemřela. Informaci, kterou přinesl Olomoucký deník, potvrdil krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

Vyšetřování případu ovšem mezitím skončilo a státní zástupce podal obžalobu k olomouckému krajskému soudu pro pokus o vraždu.

„Nyní je to věc soudu, spis je již v jeho rukou,“ doplnil mluvčí. Soud tak bude muset najít příčinnou souvislost smrti ženy s jejím zraněním po střelbě a čin případně překvalifikovat na vraždu.

Obžalovaný strávil ve vězení téměř půl století

Obžalovaným je recidivista, který 48 let života strávil ve vězení, kde si mimo jiné odpykal 21 let za vraždu spoluvězně. Státní zástupce Jindřich Pazdera jej nyní obžaloval z pokusu o vraždu v přísnějším odstavci, za který mu hrozí 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest.

Čin podle spisu spáchal v úmyslu získat majetkový prospěch nebo ve snaze zakrýt jiný trestný čin. Spáchal ho navíc opětovně, za vraždu už byl v minulosti odsouzen. Obžalován je rovněž z nedovoleného ozbrojování.

„Obviněný v přípravném řízení využil svého práva a odmítl vypovídat, uzavření dohody o vině a trestu tedy prozatím nepřichází v úvahu,“ sdělil státní zástupce Pazdera.

Případ dostal soudce Petr Sušil. Na 15. března je nařízeno vazební jednání, teprve poté soudce pravděpodobně nařídí termín hlavního líčení, uvedla pracovnice trestního oddělení. Muž je ve vazbě od 23. května loňského roku.