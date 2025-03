Krev je životodárná tekutina, kterou bohužel lidé neumějí vyrobit. Proč to zatím nejde?

Pokusy o výrobu umělé krve byly a už se s ní i experimentovalo. Velkou roli ale hrají i náklady na výrobu, které jsou velké. Také se ukázalo, že komplikace po aplikaci jsou zbytečně závažné. Umělá krev vnáší do organismu něco, co je pro tělo nepřirozené a přináší to více komplikací než benefitů.

Kdybychom měli spekulovat o tom, proč to nejde, tak se musíme zaměřit na červené krvinky. Nejsou to plnohodnotné buňky, nemají jádro a nejsou kompletní, jsou to spíše takové elementy. Krvinky od dárců jsou ale pořád pro příjemce podobnější jeho vlastním než umělé. Musíme si uvědomit, jak malé jsou to částice, které máte navíc vyrobit v obrovském množství, jedná se o tisícovky miliard. Navíc musí vázat kyslík. Není jednoduché tak dokonalé procesy vychytat.