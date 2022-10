Klasika netradičně. Muzikál Hello, Dolly! zavede diváky z Hané do Hollywoodu

Uvedení slavného muzikálu pojali umělci Moravského divadla v Olomouci netradičním způsobem.

Režisérka Andrea Hlinková vidí v legendárním díle romantickou komedii plnou komických situací a nádherných melodií, kterou okořenila linkou filmového natáčení.

„Muzikál jsme pojali jako natáčení hollywoodského filmu z období zlaté éry, kdy žila například Marlene Dietrichová. Dobu jsme zachovali, je ale propletená se současností a štábem, který se motá kolem kulis. Divákům muzikál nabízí pohled na vztahy mezi lidmi i mimo scénu. Je velmi vtipný, nechybí ani zákulisní intriky,“ nastínila Hlinková.

Na jevišti se tak rozehrávají dva paralelní světy – jeden reálný a druhý muzikálový.

Po dlouhé době

Stálice světových muzikálových scén se do Olomouce vrací po téměř dvou desetiletích, naposledy zde byla v repertoáru v roce 2006.

„Jsem rád, že si Hello, Dolly! mohou po dlouhé době opět užít i diváci Moravského divadla. Paní režisérka přináší netradiční pohled zpoza kamer, na což se těším,“ sdělil ředitel divadla David Gerneš.

Stejně jako ve slavném filmu není ani v olomoucké produkci Dolly Leviová úctyhodná dáma v letech, ale spíše mladá vychytralá vdova, která si kolem prstu omotá úplně každého.

Úlohy se zhostila herečka Natálie Tichánková, pro kterou je velkou výzvou nejen samotná role, ale i pohyb po jevišti.

„Mám na kostýmech dlouhé vlečky, materiály jsou neforemné a vzhledem k tomu, že tančím, tak propojit se na malém prostoru i s baletem, aby to vypadalo elegantně a nepřišlapovala jsem si šaty, je pro mě nadlidský úkol,“ přiblížila.

Dolly je podle ní charakterní role. „Je šarmantní, cílevědomá, zábavná a laskavě manipulativní. Má spoustu barev a to je pro mě jako pro herečku výzva. Muzikál je velmi náročná disciplína, ale když se spojení herectví, zpěvu a tance podaří, tak jde o dokonalou podívanou,“ doplnila Tichánková, kterou bude alternovat Petra Zindler.

Evropské i americké motivy

Bohatého venkovského podnikatele Horáce Vandergeldera, jenž chce najít vhodného ženicha pro svou neteř, ale sám se přitom stane objektem zájmu Dolly, ztvární Jiří Přibyl v alternaci s Petrem Martínkem.

Pro Přibyla coby operního pěvce je muzikál rovněž výzvou. „Když jsem studoval operní zpěv, ani by mě nenapadlo, že budu někdy účinkovat v muzikálu. A najednou jsem vhozen do vody a učím se plavat. Snažím se tomu žánru dát, co nejvíc mohu,“ uvedl.

Oba hlavní protagonisté se shodují, že přípravy a zkoušky jsou náročné, ale pomáhá jim přístup režisérky i celého souboru opery a operety.

Na muzikálu spoluúčinkuje orchestr, sbor a balet Moravského divadla. I po hudební stránce nabídne dílo pestrost.

„Zřetelně těží z vídeňské operety, protože tu slyšíme časté užití valčíku, polky, pochodu, a zřejmě právě proto je muzikál i na evropských scénách tak oblíbený. Naproti tomu ústřední píseň vyrůstá z americké černošské tradice. Zásadní roli zde hraje swingové frázování a improvizace,“ popsal autor hudebního nastudování a dirigent Tomáš Hanák s tím, že zazní všechny známé písně, které k Hello, Dolly! patří.

„V současné době je potřeba lidem nabídnout zábavu, jež je povznese a pobaví, a to tento muzikál je. Těším se a doufám, že divákům pomůže přenést se přes chmury, které jsou nyní kolem nás,“ podotkl Gerneš. Premiéra se uskuteční v pátek v 19 hodin, první repríza o den později.

Nestárnoucí muzikál se hraje přes půl století

V Moravském divadle se slavný muzikál poprvé hrál už v roce 1980 v režii Stanislava Regala, poté byl znovu uveden v roce 2006, kdy byl režisérem Gustav Skala.

Děj se točí kolem newyorské vdovy Dolly Leviové, jež umí dát dohromady nejrůznější páry a využívá při tom svou proříznutou pusu, inteligenci a předvídavost.

Jedním z jejích klientů je bohatý venkovský podnikatel Horác Wandergelder, který chce pro svou neteř najít vhodného ženicha. Sám byl až dosud zapřísáhlý starý mládenec, avšak usoudil, že jeho domácnost potřebuje ženskou ruku, a tak se rozhodne vzít si za ženu newyorskou modistku Irenu Molloyovou.

Jenže netuší, že prohnaná Dolly si jej vyhlédla pro sebe. O tom, kdo si koho vezme, totiž odjakživa rozhodovala ona. A tak rozehrává velkou a rafinovanou hru.

Dílo Hello, Dolly! Michaela Stewarta a Jerryho Hermana patří mezi světové muzikálové klasiky minulého století. Na Broadwayi bylo poprvé uvedeno v roce 1964 a okamžitě se stalo hitem.

Širší popularity se dočkalo po filmovém zpracování z roku 1969 s Barbrou Streisandovou a Walterem Matthauem.