Nechtěné opevňování hradu Helfštýna pokračuje, letos přibude uzavírka

„Zatímco cyklisté a pěší se k nám dostanou v pohodě, tak lidé, kteří k nám jezdí auty, se letos asi trochu zapotí. Věřím ale, že objížďky budou dobře značené a nebudou představovat velké komplice,“ řekl kastelán hradu Jan Lauro.

Správa a údržba silnic Olomouckého kraje (SÚSOK) se chystá od května do prosince rekonstruovat dva celkem sedm kilometrů dlouhé úseky silnice II/437. První část vede z okružní křižovatky ve Smetanově ulici v Lipníku nad Bečvou, druhá začíná půl kilometru před obcí Oprostovice a končí na hranici Zlínského kraje.

„Stavební úpravy nebudou ve všech úsecích stejné, rozsah vychází z diagnostického posouzení stávajícího stavu vozovky,“ uvedl vedoucí Střediska údržby Jih SÚSOK Radomír Všetička.

Zatímco na prvním úseku budou dělníci měnit asfaltovou vrstvu, druhý čeká i výměna konstrukčních vrstev vozovky. Předpokládaná cena oprav je 150 milionů korun. Podle Všetičky je rekonstrukce nevyhnutelná.

„Stávající vozovka vykazuje trvalé deformace, pokles a olamování krajů s množstvím síťových trhlin, místy až rozpad obrusné asfaltové vrstvy. Diagnostický průzkum prokázal, že vozovka je v nevyhovujícím, někde až v havarijním stavu,“ vysvětlil Všetička s tím, že práce budou rozdělené do etap tak, aby minimalizovaly vliv jednotlivých uzávěr na dopravu.

„Jakmile bude jednotlivý úsek dokončen, bude ve spolupráci se zhotovitelem a orgány státní správy předán do veřejného užívání,“ slíbil.

Sezonu ve velkém stylu kazí rozkopaná silnice

Na tuto opravu by hned příští rok měla navázat rekonstrukce silnice přímo v Týnu nad Bečvou, což by de facto uzavřelo motoristům přístup k hradu. Právě na rok 2020 přitom správci Helfštýna naplánovali slavnostní otevření rekonstruovaného paláce. Díky zastřešení tu vznikne nová prohlídková trasa.

„Těšili jsme se, že to bude sezona, kterou si užijeme ve velkém stylu. Jestli bude příjezdová komunikace rozkopaná a budou k nám moct jenom pěší, tak to asi taková sláva nebude,“ přemítá kastelán Lauro.

Starosta Týna nad Bečvou Antonín Ryšánek zatím neví, zda oprava silnice ve vesnici skutečně začne už za rok, nebo až v roce 2021.

„Snažím se, aby to bylo už příští rok, ale záleží na projektu našich inženýrských sítí, které chceme spolu se silnicí vyměnit,“ popsal. Rekonstrukce silnice je podle něj neodkladná.

„Správci silnic jsou ochotní cestu opravit teď. Pokud bych to oddaloval, mohla by jim dojít trpělivost. Buď by pak cestu neudělali vůbec, nebo by ji udělali bez nás a my bychom neměli nové inženýrské sítě.“

Hrad zahájí sezonu v sobotu, dál bude tři dny v týdnu zavřený

Letošní sezona hradu Helfštýn naplno začíná tuto sobotu zahájením výstavy nejlepších kovářských prací oceněných během poslední dekády tradičního setkání uměleckých kovářů Hefaiston v kategorii živá tvorba.

„Během Hefaistonu mají mistři kováři vymezený časový limit, v němž musí exponát dokončit. Tato kategorie bývá samostatně hodnocena mezinárodní porotou. Protože takto oceněná díla ještě nebyla v úplnosti prezentována veřejnosti, vznikl ucelený výběr těch nejvýše hodnocených prací, který představíme pod názvem Héfaistovy vavříny,“ uvedl Lauro.

Ještě v dubnu se na Helfštýně uskuteční také tradiční jarmark Velikonoce na hradě, v květnu se koná oblíbený Festival vojenské historie, v červnu Helfštýnské ateliéry, o měsíc později pak hradní pouť a v srpnu Hefaiston.

Hrad je od loňska otevřený v období od dubna do října jen od čtvrtka do neděle. Návštěvnost to přesto výrazně nepoznamenalo.

„Přestože jsme loni měli tři dny v týdnu zavřeno, dorazilo skoro 80 tisíc osob. Letos už během březnových víkendů prošlo branami Helfštýna víc než tři tisíce lidí, stejný počet příznivců dorazil i na novoroční výšlap. Považujeme to za velice úspěšný začátek sezony,“ pochvaluje si kastelán.

Podívejte se na část dědictví předků objeveného na Helfštýně