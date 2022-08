Festival kovářského umění vznikl náhodou, říká kastelán z Helfštýna

„U prvopočátků jsem nebyl, není mi tolik let, abych tam fyzicky být mohl. Vím jen, že festival vznikl vlastně náhodou,“ říká Jan Lauro.

Dá se jednoduše shrnout, jak se Hefaiston za těch čtyřicet let proměnil?

Ze vzpomínek pamětníků a seminářů, které se u nás konají, je zřejmé, že rozvoj festivalu byl pozvolný a první ročníky byly velmi komorní. Každým rokem se ale přidávali další nadšenci, zájemci, návštěvníci i muzejníci, a výsledkem je akce v rozsahu, jak ji známe dnes. Každoročně Hefaiston navštíví zhruba pět stovek aktivních účastníků a kolem deseti tisíc návštěvníků.

Jak vůbec festival vznikl?

Základ jeho tradice byl položen z velké části náhodou. Přáním tehdejší správkyně Helfštýna Marcely Klekerové bylo dát každé léto prostor jinému řemeslu, chtěla tedy přizvat kameníky a pak třeba truhláře a další. Hned první rok ale měli štěstí kováři a sešlo se jich tady tehdy osmnáct. S velkými rozpaky se poprvé odvážili své umění předvést široké veřejnosti. Panovala mezi nimi velká nervozita, byli totiž zvyklí pracovat v klidu ve své dílně a bez obecenstva. Ale zalíbilo se jim tady natolik, že už žádnému dalšímu řemeslu prostor nedali. Hefaiston se tak koná poslední srpnový víkend už od roku 1982.

Název je odvozený od boha ohně a kovářství Hefaista?

Přesně tak. Název Hefaiston vymysleli tehdejší pořadatelé po prvním ročníku a je to zkomolenina jména antického boha. Ta koncovka byla vytvořena speciálně pro tuhle akci.

Kolik kovářů letos předvede své umění?

To je vždy těžké dopředu odhadovat. Kováři jsou totiž muži činu zvyklí pracovat s kladivy, které nové technologie nevábí. A my máme přihlašovací formuláře elektronické, takže ne každý, kdo přijede, se dopředu přihlásí. V tuhle chvíli víme, že dorazí asi tři stovky kovářů přibližně ze třinácti zemí, ale střízlivý odhad je, že jich bude celkově kolem pětistovky. Spousta z nich totiž spoléhá na to, že se zaregistrují až přímo na místě v informačním centru.

A co počet exponátů, jež budou moci návštěvníci během víkendu obdivovat?

Těch, které kováři přivezou z celého světa, bude asi tři sta. Zaplní jednak exteriéry Helfštýna, dále historickou hradní pekárnu a nově též obsadí i palácové nádvoří. V prostoru takzvaného rytířského sálu pak budou maturitní práce střední uměleckoprůmyslové školy v Turnově. K tomu ale máme ještě sezonní výstavu, která se ohlíží za těmi čtyřmi desítkami let konání Hefaistonu. Takže v součtu tady budou zhruba čtyři stovky kovaných artefaktů.

Tradiční kovářský svátek se bude konat od pátku do neděle. Který den bude podle vás nejzajímavější?

To není snadné říct, ale nejnabitější je pravidelně sobota. První den je spíše technický a hodně o přípravách. Ta pravá atmosféra pak začne v pátečních odpoledních nebo spíš večerních hodinách. Tím, že sobotní program bude od rána až do noci, tak je asi nejatraktivnější a nejvhodnější k návštěvě. Pojedeme naplno od rána včetně kování a všech prodejních stánků nebo prezentací škol. V neděli pak bude například vyhodnocení kovářské soutěže.

Z programu 40. ročníku Hefaistonu PÁTEK 26. 8. 2022

9.00 – 20.00 prezence účastníků, instalace dovezených exponátů

22.00 fireshow

23.00 videomapping

SOBOTA 27. 8. 2022

9.00 – 18.00 kovářské soutěže

9.00 – 21.00 živá kovářská práce na III. Nádvoří

22.00 videomaping

NEDĚLE 28. 8. 2022

9.00 – 13.00 živá kovářská práce na III. nádvoří

9.00 – 14.00 výstava kovářských prací, kovářské soutěže

13.30 cirkus Levitare

14.00 Slavnostní závěr s předáváním cen

Jak soutěž probíhá a co porota hodnotí?

Hodnocení mezinárodní odborné poroty má dvě linie. První hodnotí exponáty, které kováři přivezou, a to celkem v sedmi kategoriích, například šperky, zbraně a další. Druhé hodnocení bude spočívat v živé tvorbě, kdy budou mít kováři tři hodiny na to, aby vytvořili z jejich zvoleného materiálu artefakt na jimi zvolené téma. Porota po ukončení soutěže vybere tři nejlepší práce.

Připravili jste pro letošní jubilejní ročník nějakou specialitu?

Ano, zlatým hřebem festivalu je rozhodně videomapping. Ten se bude promítat několikrát za noc na předsunuté hranolové věži, v níž je aktuálně umístěná pokladna. Místo jsme vybírali tak, abychom návštěvníky nezvedali od stolů a aby se nikam nemuseli přesouvat. V rámci projekce promítneme důležité chvíle festivalu, od vzniku přes různá jubilea a významné osobnosti až po trochu mytologie. Objeví se tam momenty, jež budou pro lidi z branže nebo pro ty, kteří se sem vypravují pravidelně, známé. A odhaduju, že to pro řadu z nich bude velmi emotivní. Pro běžné návštěvníky půjde hlavně o vizuální show.

Myslíte, že se letos v rámci Hefaistonu dostanete na návštěvnost, jaká byla před covidem?

Troufám si říct, že bude podstatně vyšší. I když tu žádná akce není, tak víkendová návštěvnost dosahuje přibližně dvou a půl tisíce lidí, což je na stavbu, jako je Helfštýn, závratné číslo. Možná k tomu přispělo i to, že jsme se minulý rok stali stavbou roku a máme znovu otevřené palácové torzo, které se zaměřuje na současnou architekturu a design. Najednou tahák festivalu nebude spočívat jenom v těch kovářích, výstavách a doprovodném programu, ale také ve špičkové architektuře v unikátních podmínkách nočního osvětlení.

Na jaké další akce se návštěvníci hradu mohou těšit?

Třeba 10. září budeme pořádat poslední speciální noční prohlídku, jež bude v rámci cyklu Palác žije. Pak nás na konci září čeká sraz motocyklových a automobilových veteránů a následně na začátku října gladiátorský extrémní běh, který se pořádá pod názvem Excalibur Race. Pak už se budeme přesouvat ke komornějším projektům a přípravám na zimní omezený provoz.