Přál bych si, aby šikovnější Ukrajinci zůstali, říká hejtman

Kolik lidí dosud prošlo krajskými registračními místy?

Dohromady jsme odbavili asi 7 400 lidí. Bavíme se ale o registrovaných, ne o těch, kteří tady bydlí, protože toto číslo je ještě trochu jiné. Každý uprchlík má až třicet dní na to, aby se k nám přišel po svém příchodu zaregistrovat.

Máte přehled, kolik běženců v kraji zůstává?

Odhaduji, že je tady dva a půl až tři tisíce uprchlíků, kteří teprve na registraci čekají, respektive přijdou později. Můžeme se jen domnívat, že celkem se blížíme deseti tisícům. Jedna věc jsou ale čísla registrací a na druhou stranu to nemusejí být lidé, kteří v našem kraji nebo zemi zůstanou. Přesná statistika neexistuje, protože chybí informační systém, který by nám to řekl.

Jste spokojen s tím, jak se v kraji podařilo vše nastavit?

Myslím, že se nám to podařilo docela vyladit. Když jsme třeba otvírali KACPU (krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině, pozn. red.) v Šumperku, bylo to úplně bez problému, protože jsme přesně věděli, jak to má vypadat, co tam chceme. Pokud nám zůstanou čísla příchozích uprchlíků ve stávajících stavech, neměli bychom být překvapeni a měli bychom to zvládnout opravdu dobře.

Jaký je trend v množství přicházejících běženců?

Jde zcela jistě dolů. Vidíme to na našich číslech. Před dvěma třemi týdny , kdy byl tlak největší, jsme registrovali až pět set lidí denně. Teď se pohybujeme kolem sto padesáti. Šlo to až o dvě třetiny dolů. Je to celorepublikový trend, pozorujeme ho ve všech krajích. Sám jsem zvědav, jestli to znamená, že už to tak bude nadále, nebo jsme jen dole v sinusoidě. V tuto chvíli to nikdo neumí odhadnout.

V reakci na to jste v centrech upravovali provoz. Jak vypadá?

V Olomouci jsme měnili pracovní dobu. Ale chci zdůraznit, že KACPU je pořád otevřené 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Jde jen o to, že v průběhu noci, která je teď opravdu slabá, nedržíme tam už celý mančaft v plné sestavě, ale úřední výkon důležitý pro azylové řízení, úřady práce, pojišťovny a tak dále, děláme od sedmi ráno do sedmé večerní. Noc necháváme klidovou. Uprchlíka ubytujeme, dáme mu najíst, dostane základní podporu, máme tam i tlumočníka. Kdykoli to ovšem bude potřeba, jsme připraveni systém obnovit. V Šumperku jsme měli pracovní dobu od sedmi do sedmi pět dní v týdnu a zkrátili jsme ji od osmi do čtyř.

Jak hodnotíte komunikaci vlády?

S vládou se potkáváme pravidelně každé úterý. Informace dostáváme nejvíc od ministerstva vnitra, zdravotnictví a školství. Něco se rodí za pochodu, takže ne všechny informace platí hodně dnů, upřesňuje se to. O snaze vlády vše s námi komunikovat co nejlépe přesto vůbec nepochybuji. Tu a tam dojde k tomu, že se něco mění rychleji, než se to stačí zažít.

Jak jste na tom s kapacitami ve školách?

Narážíme na základní problém, a to, že z úrovně krajů ani státu nevíme, kde uprchlíky máme. Nemáme jednotnou databázi, která by řekla, že třeba tady jich je třiadvacet v takových věkových kategoriích a jsou to ti a ti lidé. Nějaká data jsou, ale jde jen o orientaci, ve skutečnosti čísla přesně zjišťujeme u měst a obcí, kde spoléháme na to, že starostové a starostky mají lepší přehled. Dvakrát týdně mám s vedením obcí s rozšířenou působností videokonferenční hovor na téma školství nebo sociální podpory.

Za čtvrt roku jsou letní prázdniny, co čeká školství po nich?

Bude to obrovsky těžká disciplína. Teď probíhá v režimu osobní statečnosti, jak si to kdo vezme na triko, ale připravujeme se na to, aby vše systémově co možná nejlépe klaplo od září, tedy nového školního roku. Nesmíme zapomenout na zdravotnický systém, který se musí připravovat na podobnou věc. Je a bude přílivem uprchlíků zasažen a musí na to umět zareagovat.

Se zaměstnaností to bude podobné?

Dokud neumíme z krajského pohledu propojit databáze Úřadu práce s databází umístění uprchlíků, kterou nemáme, nebude to fungovat nikdy. Naopak v městech a obcích je to lepší, protože tam o sobě lépe vědí zaměstnavatelé i ubytovatelé.

Bylo potřeba prodloužení nouzového stavu, které poslanci schválili v úterý?

Pokračování je nutné, protože souvisí s naší akceschopností nakupovat služby a materiál, které jedou mimo režim veřejných zakázek. Jinak bychom nic nevyřídili, protože doba se vyvíjí velmi překotně.

Vládní opozice navrhovala třicet dní, koalice šedesát.

Je mi jedno, jestli to bude dvakrát třicet, nebo šedesát. Beru to jen jako hru. Nehoroval jsem za šedesát, potřeboval jsem, ať je to třicet a bylo jasno. A jestli by bylo potom dalších třicet, nebo šedesát, to už nechávám na Sněmovně.

Jak vám vychází pomoc běžencům rozpočtově?

Když se budeme bavit vyloženě o řešení uprchlické krize, vyčlenili jsme si patnáct milionů korun na její zvládání. Z toho ukrajujeme a uvidíme, jak se s tím popasujeme.

Kolik jste zatím ukrojili?

Můžeme být možná v polovině, v jedné třetině. Je to strašně těžké, přesně to budu moct říct, až to bude v účetnictví. Je to delší proces, faktury jsou na cestě.

Co si myslíte o možném přerozdělování uprchlíků mezi kraji?

Je snaha to řešit. Olomoucký kraj už dvakrát nabídl přijetí autobusů ze středních Čech, jednou toho využily. K přerozdělování se chystáme. Jako jeden z krajů pod menším náporem jsme připraveni, ale čekáme, co řekne systém, a ten nám to nyní nepřikazuje.

Jste v tomto spíše průchozím krajem?

Ano. Máme třeba zprávu, že jede vlak se šesti sty uprchlíky, a pak z něho v Olomouci vystoupí padesát a z těch jede třeba dvacet dál na Vídeň. Jsme v této chvíli tranzitním krajem. Pokud nám ale ze západu nebo jižní Moravy budou posílat lidi, budeme je akceptovat.

Někdo o migrační krizi mluví jako o příležitosti. Jak to vidíte vy?

Úplně stejně. Když odhlédnu od tragédie na Ukrajině a potíží, které s tím má Česká republika, tak fakt vidím i příležitost. Náš kraj se vylidňuje, máme s tím potíže. Kdybych chtěl v celé té hrůze najít něco, co není tak negativní, je to šance, že tu někteří lidé budou chtít zůstat. Přál bych si, aby to byli ti šikovnější, zalíbilo se jim tu a posílili naši společnost.