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První propuštěný z doživotí? Soud rozhodne o žádosti trojnásobného vraha Hejny

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  7:30

Doživotně odsouzený Jaroslav Hejna u soudu v roce 2005 | foto: Jindřich Mynařík / CNCProfimedia.cz

Doživotně odsouzený trojnásobný vrah Jaroslav Hejna znovu žádá o podmínečné propuštění. O jeho žádosti bude dnes dopoledne rozhodovat Okresní soud v Šumperku. Pokud by Hejna uspěl, stal by se prvním člověkem v Česku podmínečně propuštěným z doživotního trestu.

Jedno prvenství už nicméně Hejna má. Stal se prvním vrahem, kterému se ve vězení podařilo získat maturitu, a v době odsouzení byl i nejmladším, kdo si vyslechl doživotní trest.

Pochází z jihočeského Milevska. V době vražd mu bylo 22 let, stejnou dobu už pobývá za mřížemi.

Hejna vraždil v roce 2003, kdy zabil tři muže. První obětí byl třiačtyřicetiletý Vietnamec, kterého zastřelil v lese mezi Božeticemi a Vlksicemi u Milevska. Tělo zakopal společně s komplicem Markem Dohnalem.

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Druhým zavražděným byl třicetiletý podnikatel. O život přišel ve sklepě chalupy v Božeticích, kde jej Hejna zastřelil jednou ranou do hlavy. I tehdy pomohl mrtvolu odklidit stejný komplic, byla zakopaná na břehu říčky Smutná.

Třetím poškozeným byl šestapadesátiletý podnikatel. Toho Hejna zabil dvěma ranami do hlavy těžkou skleněnou lahví. Vražda se odehrála v bytě v Praze v ulici Na Příkopě. Všechny tyto činy měly za cíl získání peněz, cenností nebo jiného majetku.

Dohnalův obhájce tehdy soud přesvědčil, že k zahlazení stop vedl jeho klienta silný kamarádský vztah s Hejnou. Dohnal byl proto následně odsouzený za nadržování a dostal tři roky za mřížemi. Hejna dostal 25 let. Trest po odvolání Vrchní soud v Praze změnil na doživotí.

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