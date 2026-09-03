První propuštěný z doživotí? Soud rozhodne o žádosti trojnásobného vraha Hejny

Jedno prvenství už nicméně Hejna má. Stal se prvním vrahem, kterému se ve vězení podařilo získat maturitu, a v době odsouzení byl i nejmladším, kdo si vyslechl doživotní trest.
Pochází z jihočeského Milevska. V době vražd mu bylo 22 let, stejnou dobu už pobývá za mřížemi.
Hejna vraždil v roce 2003, kdy zabil tři muže. První obětí byl třiačtyřicetiletý Vietnamec, kterého zastřelil v lese mezi Božeticemi a Vlksicemi u Milevska. Tělo zakopal společně s komplicem Markem Dohnalem.
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Druhým zavražděným byl třicetiletý podnikatel. O život přišel ve sklepě chalupy v Božeticích, kde jej Hejna zastřelil jednou ranou do hlavy. I tehdy pomohl mrtvolu odklidit stejný komplic, byla zakopaná na břehu říčky Smutná.
Třetím poškozeným byl šestapadesátiletý podnikatel. Toho Hejna zabil dvěma ranami do hlavy těžkou skleněnou lahví. Vražda se odehrála v bytě v Praze v ulici Na Příkopě. Všechny tyto činy měly za cíl získání peněz, cenností nebo jiného majetku.
Dohnalův obhájce tehdy soud přesvědčil, že k zahlazení stop vedl jeho klienta silný kamarádský vztah s Hejnou. Dohnal byl proto následně odsouzený za nadržování a dostal tři roky za mřížemi. Hejna dostal 25 let. Trest po odvolání Vrchní soud v Praze změnil na doživotí.