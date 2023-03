Bývalá budova fakulty hyzdí olomoucký Hejčín, mohla by být opět školou

„V portfoliu kraje máme speciální školy, jedna je v blízké základní škole Svatoplukova, která patří městu. Škola se rozšiřuje a my jim tam překážíme. Napadlo nás, že by nám mohli Tomkovu dát, my si to z dotací přebudujeme, přestěhujeme tam naši speciální školu a uvolníme prostory v základní škole,“ shrnul už dříve hejtman Josef Suchánek.

O budoucnosti budovy se mluvilo i na pondělním jednání olomouckého zastupitelstva. Konkrétně v souvislosti s majetkoprávními záležitostmi, jelikož město ji převedlo do kategorie věcí určených k prodeji.

„Plánuje se velká výstavba v lokalitě Pražská a základní škola by pokryla děti z této lokality, využila by uvolněné prostory,“ uvedl vedoucí odboru strategie a řízení magistrátu Zdeněk Bogoč. Kraj by budovu, která je zkolaudovaná jako školský objekt, dostal nebo odkoupil.

Na nákladnou rekonstrukci chce hejtmanství získat evropské dotace, žádost plánuje podávat na podzim. Projekt by tak nejspíš dokončovalo až příští vedení kraje.

Co s budovou řeší město už řadu let

Opoziční zastupitelka Andrea Hanáčková (STAN a Zelení) chtěla na pondělním jednání vědět, co čeká volné prostranství v blízkosti budovy v Tomkově ulici.

„Jak o pozemku město uvažuje? Teď tam mohou vzniknout čtyři různé školy, každá se svým ohraničeným pozemkem. Zůstane komunitní prostor pro městskou část Hejčín?“ připomenula tři už stojící školy v sousedství.

Místo by podle primátora Miroslava Žbánka (ANO) mělo zůstat nadále průchozí. „Město trvalo na tom, aby se prostor nestal uzavřeným oploceným areálem. Proto nepřevádíme pozemek celý,“ řekl.

Čtyřpatrová budova v Tomkově ulici na kraji širšího centra s podlahovou plochou přes 3 400 metrů čtverečních je prázdná od roku 2009. Radnice ji zkoušela o dva roky později prodat za 29 milionů korun, později zde zvažovala archiv.

V posledních letech plány směřovaly k demolici, objekt totiž měla nahradit novostavba pro úředníky spravující agendu řidičů a motorových vozidel. Loni pak byla stavba krátce na seznamu míst zvažovaných pro ubytování válečných uprchlíků z Ukrajiny.