Technologie současné kapely tlumí, kreativita chybí, říká rocker Heavy Holeček

Heavy alias Zdeněk Holeček sjezdil stovky koncertů, nasbíral tisíce desek a ke každé z nich má i zajímavý příběh. Pod pultem ve své Rockové galerii na olomouckém Dolním náměstí má navíc rozepsané pokračování své první knihy o historii hudby a vlastním životě.

„Mám pětiletého krásného kluka, ve dvaašedesáti se mi to podařilo, nádhera,“ vysvětluje, proč jde nyní její psaní stranou.

Co čekáte od nedělního olomouckého koncertu se zpěvákem Iron Maiden Brucem Dickinsonem a zlínskou filharmonií?

Jsem zvědavý. Je to pocta Jonu Lordovi, zakládajícímu členovi Deep Purple. Ten vydal první sólové album se symfonickým londýnským orchestrem, byl klasicky vzdělaný. Měl takovou vizi, že udělá symfoňák a do toho bude hrát jeho kapela. Je tam sice strašně málo zpívaných partů, myslím ale, že Bruce Dickinson se toho zhostí excelentně, je pan zpěvák a šoumen, hrozně si ho vážím. Potkal jsem se s ním ve Zlíně, je to pohodář. Těší mě, že si to Olomouc mohla zasloužit.