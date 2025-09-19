„Olomoucký kraj perfektně kopíruje celorepublikové trendy. Online formy hazardu jsou na vzestupu, většina peněz, která se v Česku prohraje, pochází právě odtud,“ přibližuje šéf olomoucké pobočky společnosti Podané ruce David Bezdomnikov.
Češi ročně prohrají přes 59 miliard korun, v přepočtu na všechny obyvatele je to přes 80 tisíc korun na osobu za rok, tedy víc než dvojnásobek ročních výdajů domácností na nákup potravin pro jednoho člověka.
„Ročně naše centra v kraji navštíví zhruba 200 až 220 lidí. Nejčastější formou hazardu, se kterou se objevují, je online sázení. Trendově také můžeme pozorovat, že hlavně tito hráči patří do mladší věkové struktury,“ dodává Bezdomnikov.
|
Nebezpečná zábava. Bikeři hazardují a sjíždí schodiště k Mladečským jeskyním
Ostatně už v roce 2021 mělo podle vědců z olomoucké Univerzity Palackého zkušenost s online hazardem 30 procent dospívajících.
Do klasické herny bych nešel
Technologie zkrátka otevřely bránu do světa hazardu, který zajišťuje vysokou formu anonymity, soukromí, lidé se navíc díky mobilům mohou různými formami her zabavit téměř kdekoli.
„Do klasické herny bych nikdy nešel, nepovažuji se za závislého. Ale když sedíme někde s kamarády nebo se doma nudím, tak si ruletu dám nebo si občas vsadím,“ svěřuje se mladík, spadající do kategorie mladších hráčů, jehož jméno redakce iDNES.cz zná, ale nepřál si být jmenován.
To je podle Bezdomnikova, jehož odbornou specializací je právě hazard, typické. „Pro spoustu lidí je to takový instantní relax, forma úniku z reality. Sáhnou po telefonu, podívají se na aktuální kurzy a vsadí si nebo si dají pár online toček,“ popisuje.
„Je to velice rychlé a odpadne tím nutnost se obléct, zvednout se, jet do herny, rozměnit si peníze a začít. Hlavní je anonymita, jde o opravdu neviditelnou závislost,“ vysvětluje.
Snadný přístup k mnoha online možnostem láká k hazardu i takové skupiny lidí, které lze v kamenných hernách stěží nalézt.
|
Odborníci varují před novými syntetickými opioidy, v kraji přibývá fentanylu
„Detekujeme i zvýšený počet žen hráček, mimo jiné matek. Často falešnou možnost zlepšit svůj rozpočet či prostě únik. Mobil máme všichni v kapse 24/7, a proto je vždy varianta po něm ve volných chvílích sáhnout, ať nastanou kdykoliv,“ popisuje specialistka na online hazard Jana Dominika Šatánková, taktéž z Podaných rukou.
Návyk už od dětských let
Zvláště rizikovou kategorií jsou podle expertů závislí mladí lidé. Ti sice kvůli omezeným příjmům nemohou hrát s příliš velkými částkami, budují si tím ale problémové návyky, které jim v dospělosti naruší finanční stabilitu i sociální vazby.
„Lidé k nám do center chodí, když jim je plus minus třicet let, ale zároveň říkají, že hrají třeba dvanáct či patnáct let. Protože se tento problém výrazně projeví až ve vyšším věku, je prevence gamblingu na školách v Česku velice opomíjená,“ popisuje Bezdomnikov.
Závažné trable podle něj skýtají videohry pro malé děti ve věku od devíti let, kde si mohou za reálné peníze kupovat takzvané loot boxy, což jsou virtuální krabice, ze kterých získávají různé bonusy či výhody.
|
Žáci čichali toluen a chlor, mohli lízat síru. Hravá chemikářka naštvala rodiče
„Loot boxy se podle mě dají charakterizovat jako loterie nebo hazard. Děti si už v tomto věku zvykají na vzrušení z výhry a ve studiích se ukazuje, že ty, které zmíněné videohry hrají, více inklinují v dospělosti ke klasickým formám hazardu,“ říká.
Dítě v klidu, rodiče spokojeni
„Rodiče mají pocit, že je vše v pořádku, protože jeho dítě spokojeně sedí na gauči a jen něco hraje na počítači nebo konzoli,“ poukazuje a dodává, že nákupem boxů si děti nevylepšují jen herní výkony, ale také tím potvrzují sociální status mezi vrstevníky.
Jak tedy bojovat s negativními trendy? Adiktologická centra na odliv hráčů do online prostředí pružně reagují a nabízí řadu způsobů, jak závislosti účinně redukovat dřív, než lidi přivedou do dluhové spirály či naruší rodinné vztahy.
„Síť se v posledních letech posiluje o nové typy pomoci a práci se specifickými cílovými skupinami. Více se rozvíjí privátní segment, což potvrzuje vysokou poptávku po adiktologických službách,“ uvádí šéfka Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky Lucia Kiššová.
|
Olomoučtí celníci jako první v zemi zavřeli dvě kasina, neprovozovala živou hru
„Roste také nabídka léčebných a poradenských intervencí poskytovaných prostřednictvím internetu a s využitím nových technologií. Do kontaktu se službami se však dostane jen zlomek osob, které by pomoc potřebovaly,“ shrnuje.
Masivní dopad hazardu na rodiny
V kontaktu s pomáhajícími službami v souvislosti s hazardním hraním jsou zhruba tři až čtyři tisíce lidí ročně z celkového počtu kolem 200 tisíc závislých.
„Hazard obecně opravdu masivně dopadá na členy rodin, tedy spoluzávislé, jak my říkáme. Statisticky se uvádí, že jeden hráč přímo ovlivní dalších osm lidí ze svého okolí. A i když nakonec zvládne samotné hraní a bažení po něm, velkým dopadem často zůstávají statisícové až milionové dluhy,“ upozorňuje Bezdomnikov.
|
Univerzitní vědci zkoumají nebezpečí hazardu, zajímají je i postoje nehráčů
Pracovníci Podaných rukou nabízí v kraji kromě ambulantních služeb v Olomouci, Zábřehu a Prostějově také bezplatnou linku, na kterou se mohou obrátit jak samotní hráči, tak jejich blízcí, ročně ji využije zhruba 1 500 lidí.
Letos v srpnu také přeložili do češtiny původně anglickou aplikaci Bet Blocker, která po instalaci do telefonu nebo počítače blokuje přístup k hazardním portálům.
„Aplikace hráčům zamezuje přístup k nežádoucímu obsahu v zařízení, což pomáhá lidem, kteří sice zruší svůj herní účet, ale závislost je nutí vytvářet si neustále další a další,“ vysvětluje expertka Šatánková.
„Online casina mají navíc záložku s názvem Zodpovědné hraní, přes kterou mohou najít odkaz na nabertekurz.cz či naši linku 777 477 877. Důležité je, že pomoc je tu pro všechny, včetně blízkých osob,“ shrnuje.