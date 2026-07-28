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Přestřelka mezi politiky. Obviňují se kvůli havárii vodovodu, jsou potřeba miliony

Ondřej Zuntych
  13:00

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V ulici Hynaisově v Olomouci došlo k havárii hlavního vodovodu. Takhle vypadala situace na místě během dopoledne. (22. června 2026) | foto: Lukáš Jakubíček, MAFRA

Nedávná havárie vodovodního potrubí poblíž centra Olomouce ukázala na dlouhodobý problém krajského města. Je jím citelný nedostatek peněz vynakládaný na obnovu vodovodů, které jsou přitom desítky let staré. Změnit to má nová rezerva kolem 200 milionů korun ročně. Práce ale i tak potrvají roky, navíc město nemá na přípravu investic dost úředníků.

Koncem června před olomouckým magistrátem v Hynaisově ulici praskl v noci litinový řad z roku 1956. Politici mířící druhý den ráno na jednání krajského zastupitelstva ještě procházeli uzavřenou zabahněnou ulicí. Příčinou havárie mohly být i vysoké teploty, které způsobily posun zeminy.

Aby lidé v okolí Hynaisovy nezůstali bez vody, přepojili technici provozovatele Moravská vodárenská vodovod, což následně způsobilo dvě menší havárie v blízkých oblastech v ulicích Krapkova a U Místní dráhy.

Pokud jde o letitost potrubí, někde může být ještě výrazně starší, v historickém centru mluví představitelé radnice o sítích pamatujících rakouskou monarchii.

Havárií vodovodů už jsem zažil několik. V jakém stavu jsou dnes, je výsledkem jejich (ne)obnovy v minulých dekádách. Letošní novinkou je, že kvůli blížícím se volbám k tomu budou politici točit videa, vyrábět „čučavou“ infografiku a ideálně dělat i tiskovky.

Miloslav Tichýnáměstek primátorky (ANO)

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Přestřelka mezi politiky. Obviňují se kvůli havárii vodovodu, jsou potřeba miliony

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V ulici Hynaisově v Olomouci došlo k havárii hlavního vodovodu. Takhle vypadala...

Nedávná havárie vodovodního potrubí poblíž centra Olomouce ukázala na dlouhodobý problém krajského města. Je jím citelný nedostatek peněz vynakládaný na obnovu vodovodů, které jsou přitom desítky let...

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