Koncem června před olomouckým magistrátem v Hynaisově ulici praskl v noci litinový řad z roku 1956. Politici mířící druhý den ráno na jednání krajského zastupitelstva ještě procházeli uzavřenou zabahněnou ulicí. Příčinou havárie mohly být i vysoké teploty, které způsobily posun zeminy.
Aby lidé v okolí Hynaisovy nezůstali bez vody, přepojili technici provozovatele Moravská vodárenská vodovod, což následně způsobilo dvě menší havárie v blízkých oblastech v ulicích Krapkova a U Místní dráhy.
Pokud jde o letitost potrubí, někde může být ještě výrazně starší, v historickém centru mluví představitelé radnice o sítích pamatujících rakouskou monarchii.
Havárií vodovodů už jsem zažil několik. V jakém stavu jsou dnes, je výsledkem jejich (ne)obnovy v minulých dekádách. Letošní novinkou je, že kvůli blížícím se volbám k tomu budou politici točit videa, vyrábět „čučavou“ infografiku a ideálně dělat i tiskovky.