Havárie vodovodu v Olomouci. Několik ulic je bez pitné vody, jinde teče zakalená

Páteřní vodovod o průměru 50 centimetrů praskl v Hynaisově ulici po nedělní půlnoci. Voda zaplavila silnici a chodníky. Frekventovaná silnice vedoucí kolem zimního stadionu byla ráno kvůli uklízení nánosů bahna uzavřena, magistrát podle mluvčího Jana Horejše funguje.
Prasklé potrubí podle mluvčí Moravské vodárenské Markéty Bártové nezpůsobilo výpadky v zásobování pitnou vodou, ve vodovodu ale klesl tlak a v některých domácnostech tekla z vodovodních kohoutků zakalená pitná voda.
Technici Moravské vodárenské v noci vyjížděli i k dalším dvěma haváriím v nedalekých ulicích Krapkova a U místní dráhy. Tyto závady už způsobily přerušení dodávky pitné vody, bez které jsou od nočních hodin domácnosti v několika ulicích.
Příčina havárie hlavního vodovodu v Hynaisově ulici zatím nebyla stanovena, jednou z variant jsou vysoké teploty. Technici nevyloučili, že dvě následné poruchy souvisí s havárii páteřního potrubí u magistrátu.
„V průběhu dopoledne bude probíhat úklid a čištění komunikace. Oprava vodovodního řadu bude podle odhadu trvat několik dní, v krajním případě až týden,“ uvedl mluvčí magistrátu Horejš.