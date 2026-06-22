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Havárie vodovodu v Olomouci. Několik ulic je bez pitné vody, jinde teče zakalená

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  10:31
V Olomouci dnes v noci prasklo hlavní vodovodní potrubí u budovy magistrátu v Hynaisově ulici nedaleko centra města. Následovaly další dvě havárie vodovodu v okolí, kvůli nimž v několika ulicích neteče pitná voda. Zajištěno je náhradní zásobování pomocí cisteren. Oprava v Hynaisově ulici potrvá přibližně dva dny, menší havárie technici plánují odstranit už během pondělí.
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V ulici Hynaisova v Olomouci došlo k havárii hlavního vodovodu. (22. června 2026) | foto: olomouc.eu

Páteřní vodovod o průměru 50 centimetrů praskl v Hynaisově ulici po nedělní půlnoci. Voda zaplavila silnici a chodníky. Frekventovaná silnice vedoucí kolem zimního stadionu byla ráno kvůli uklízení nánosů bahna uzavřena, magistrát podle mluvčího Jana Horejše funguje.

Prasklé potrubí podle mluvčí Moravské vodárenské Markéty Bártové nezpůsobilo výpadky v zásobování pitnou vodou, ve vodovodu ale klesl tlak a v některých domácnostech tekla z vodovodních kohoutků zakalená pitná voda.

V ulici Hynaisova v Olomouci došlo k havárii hlavního vodovodu. (22. června 2026)

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Technici Moravské vodárenské v noci vyjížděli i k dalším dvěma haváriím v nedalekých ulicích Krapkova a U místní dráhy. Tyto závady už způsobily přerušení dodávky pitné vody, bez které jsou od nočních hodin domácnosti v několika ulicích.

Příčina havárie hlavního vodovodu v Hynaisově ulici zatím nebyla stanovena, jednou z variant jsou vysoké teploty. Technici nevyloučili, že dvě následné poruchy souvisí s havárii páteřního potrubí u magistrátu.

„V průběhu dopoledne bude probíhat úklid a čištění komunikace. Oprava vodovodního řadu bude podle odhadu trvat několik dní, v krajním případě až týden,“ uvedl mluvčí magistrátu Horejš.

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