Ocelové stěny v Hustopečích zachytily téměř všechen benzen, odčerpána je polovina

  18:36
Speciální štětové stěny, které ohraničily po havárii nákladního vlaku v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku území zasažené uniklým benzenem, zachytily 95 procent této toxické látky. Dosud se odborníkům podařilo odčerpat z lokality 150 tun uniklého benzenu z celkových 250 až 300 tun. Ve čtvrtek to sdělil majitelům dotčených pozemků Jan Vaněk ze společnosti Dekonta, která na místě provádí sanační práce.
Hasiči při práci na odstraňování následků havárie v Hustopečích.

Hasiči při práci na odstraňování následků havárie v Hustopečích.

Hustopeče nad Bečvou, 28.2.2024. Požár vlaku s cisternami benzenu v...
Slovenský hasicí robot Colossus vypomáhal hasičům při likvidaci požáru...
„Vždycky se na místě události snažím zachytit co nejlepší snímky a k nim...
Petr Andráško během předávání cen na ceremoniálu Czech Press Photo. Fotografii...
52 fotografií

Odborníci začali v místě havárie využívat také novou sanační metodu - chemickou oxidaci a biodegradaci, doplnil Vaněk.

Při havárii vlaku loni na konci února vykolejilo v Hustopečích nad Bečvou 17 cisteren, ze 12 unikl benzen, který se vznítil. Odborníci odhadli, že po nehodě uniklo do horninového prostředí 300 metrů krychlových toxického karcinogenního benzenu.

„Dosud jsme z místa odstranili celkem 150 tun benzenu, zbývá sto až 150 tun benzenu,“ uvedl Vaněk.

„Dělá si stát srandu?“ Benzen po havárii je stále riziko, peníze na odmoření vláda nedá

Z kopaných jam odborníci za více než rok od havárie odstranili 44,22 tuny, ze speciálních kontejnerů při manuální obsluze čerpání z vrtů odsáli 46,99 tuny benzenu a například za pomoci speciálních filtrů zachytili 38,4 tuny benzenu. „Troufám si říci, že situace je nyní pod kontrolou, ale zdaleka jsme nedosáhli cílového stavu,“ doplnil na veřejném jednání v Hustopečích nad Bečvou Vaněk.

Znečištěné území je nyní ohraničeno ocelovými stěnami, které zabraňují úniku benzenu do okolí. „Je to izolovaná oblast, podle našeho výpočtu se tím podařilo zachytit 95 procent uniklého benzenu, zbytek se bohužel zachytit nepodařilo - nějakou dobu trvaly práce, svou roli hrála i doba uhašení požáru. To jsou důvody, proč určité jednotky procent unikly do prostředí, které řešíme mimo tuto štětovou stěnu,“ doplnil Vaněk.

Odhadl přitom, že pokud by se sanace neprováděly, během několika dnů by benzen zasáhl štěrkovny a rybníky a v průběhu několika týdnů by zasáhl a zdevastoval řeku Bečvu.

Kontaminovanou podzemní vodu z této izolované oblasti čerpají odborníci nyní za pomoci 20 vrtů do speciálních obřích filtrů, kde se benzen zachytává a odtud vytéká čistá voda. Je to jedna z nejúčinnějších metod, zhruba dva měsíce využívají odborníci na místě také metodu chemické oxidace - jde o injektáž ředěného peroxidu vodíku, který je schopen benzen v podzemí narušit a zdegradovat.

Využívají také biodegradaci, která podporuje růst specifických kmenů bakterií. V dalších etapách plánují ventig, což je odsávání a čištění původního vzduchu a v následující etapě také odtěžení kontaminovaných zemin.

Řízení odstranění následků havárie, která nemá ve světě obdoby, převzal od 1. listopadu státní podnik Diamo. Práce i nadále zajišťuje Dekonta. První etapa sanace skončí na konci srpna, druhá etapa by měla začít od září a trvat by měla dva roky. Druhá fáze se uskuteční na základě sanačního projektu, který se dokončuje, zhotovitel bude vybrán ve výběrovém řízení, uvedl vedoucí ekologie podniku Diamo Pavel Vostárek. Viníka ekologické havárie policie dosud neurčila.

Invazní psík už je i v chráněné přírodě Jeseníků. K odstřelům má motivovat odměna

Premium
Psík mývalovitý neboli mývalovec kuní pochází z východní Asie. V Česku se tento...

Ekologové bijí na poplach, nová invazní šelma už osídlila také Jeseníky. Monitoring divokých zvířat přinesl unikátní záběry a prokázal, že psík mývalovitý obsadil celé území chráněné krajinné oblasti...

Benzinka u Olomouce prodělává na každém litru nafty. Prodej přerušily i další pumpy

Čerpací stanice Bot-Oil u Těšetic

Se ztrátou až tři koruny z každého prodaného litru nafty nyní Jaroslav Botek provozuje malou čerpací stanici Bot-Oil u Těšetic na Olomoucku. Kvůli státem stanoveným maximálním cenám totiž musí hlavně...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Lokomotiva T426.003 během zkušební jízdy v obvodu stanice Praha-Zličín

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Pokladní benzinky se vzepřela lupiči s pistolí. Jeho reakce překvapila

Plynová pistole, kterou použil lupič při pokusu o vyloupení čerpací stanice v...

Neobvyklý případ vyšetřují od čtvrtka policisté z Olomoucka. Muž tam přišel na čerpací stanici, přisvojil si lahev rumu a poté se ještě dožadoval se zbraní v ruce peněz. Neuspěl a následně obsluhu...

Zemřela „tetička Pachtová". Přímočará žena předávala hanácké lidové tradice

Malérečka Marie Pachtová

Když vypravovala tetička Pachtová, všichni ztichli a hltali její slova, vzpomíná emeritní předsedkyně Hanáckého folklorního spolku Hana Pospíšilíková na Marii Pachtovou, která v sobotu v...

Hanebné zastřelení dvou vzácných ibisů zůstane bez trestu

Zastřelený vzácný ibis hnědý na rybníku Velká Choryně. (listopad 2025)

Za loňské zastřelení dvou vzácných ibisů hnědých na Choryňských rybnících u Hustopečí nad Bečvou na pomezí Olomouckého a Zlínského kraje, které loni ochránci přírody označili za mezinárodní ostudu,...

15. dubna 2026  16:51

Opilec naboural sloupek i auto, ale chtěl jet dál. Pohotový svědek mu sebral klíčky

Opilý řidič naboural sloupek a zaparkovaný vůz, poté si prorazil pneumatiky...

Nehodu opilého řidiče vyšetřují od úterka policisté z Olomoucka. Muž tam sedl za volant přestože byl ve stavu, kdy jízdu očividně nezvládal. Nakonec ho zastavil až zásah svědka jeho počínání.

15. dubna 2026  13:31

Příprava VRT pokračuje. Obce chtějí mít z obslužných komunikací cyklostezky

Vysokorychlostní trať (ilustrační foto)

Příprava vysokorychlostní trati (VRT) mezi Přerovem a Ostravou pokračuje. Správa železnic plánuje zahájení stavby v roce 2029 a odhaduje náklady na 150 miliard korun. Obce sdružené ve spolku Dopravní...

15. dubna 2026  13:20

Slzy radosti, totální euforie. Bouřící plechárna oslavila postup dorostenců Mory

Olomoučtí hokejoví dorostenci slaví ligový titul a současně návrat do...

Hokejový dorost olomoucké Mory se po dvou letech vrací do extraligy poté, co až v posledním sedmém zápase finálové série rozhodl o vítězství nad Kladnem po výhře 2:1. A přestože nešlo o zápas A-týmu,...

15. dubna 2026  11:49

Psů v olomouckém útulku nebývá tolik jako dřív, nárazově ho plní množírny

Psi v útulku v olomoucké části Neředín čekají na adopci. (4. března 2026)

Zhruba padesátka psů se aktuálně nachází v útulku, jež sídlí v olomoucké čtvrti Neředín. Jejich počet se však průběžně mění – většinou přicházejí jednotlivě, občas však dorazí velká skupina z...

15. dubna 2026  4:53

Nejlepší světlý ležák i desítka. Přerovský pivovar zářil na nejstarší české soutěži

Sládek přerovského pivovaru Zubr Vojte&#780;ch Grecman převzal ocenění...

Mimořádně úspěšná byla letos pro přerovský pivovar Zubr účast v nejstarší české odborné degustační soutěži Pivex. Odvezl si z ní první cenu hned ve třech kategoriích a navrch titul absolutního...

14. dubna 2026  17:34

V Olomouci stěhovali středověkou loď z kmene, lidé ji uvidí poprvé po 64 letech

Olomoucké Vlastivědné muzeum přesunulo z depozitáře do Lapidária historickou...

Zabalit do igelitu a více než čtyřmetrová historická loď ze 16. století vážící kolem 100 kilogramů se mohla dát do pohybu. Na korbě stěhovacího vozu ji odborníci z Vlastivědného muzea v Olomouci...

14. dubna 2026  14:57

Tvarůžky slaví 150 let, festival v Olomouci odstartuje turistickou sezonu

Turistickou sezonu v Olomouci zahájí již devátý ročník tvarůžkového festivalu....

Ve velkém stylu odstartuje Olomouc letošní turistickou sezonu, jež nabídne řadu novinek včetně nových tematických prohlídek a programů, zpřístupnění atraktivních památek i zavedení vratných kelímků....

14. dubna 2026  12:04

Mig 21, Landa a Rytmus. Festival Hrady CZ láká na multižánrovou dramaturgii

Kapela Mig 21

Letní hudební festivalová sezona už se pomalu blíží. Její nezbytnou součástí je od roku 2005 – tehdy ještě pod názvem České hrady – putovní festival Hrady CZ. Letošní ročník nabídne vystoupení skupin...

14. dubna 2026  9:31

