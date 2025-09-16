Na Šumpersku se zřítil ultralehký letoun a začal hořet, pilot zahynul

  11:22
Ultralehký letoun se v pondělí odpoledne zřítil na louce u Hanušovic na Šumpersku, stroj začal po nehodě hořet. Pilot na místě zemřel. Okolnosti havárie vyšetřuje policie i letečtí inspektoři, sdělil mluvčí policie Libor Hejtman. V Olomouckém kraji jde za poslední dva měsíce již o druhou tragickou leteckou nehodu.

Pád ultralehkého letounu u Hanušovic na Šumpersku. Pilot při nehodě zahynul. | foto: Policie ČR

Letadlo se zřítilo před půl třetí odpoledne, pilot byl ve stroji sám.

„Z dosud nezjištěných příčin došlo k pádu dvojmístného ultralehkého letounu, který se po dopadu vznítil. Při nehodě bohužel zahynul dvaašedesátiletý pilot ze zahraničí. Společně s policisty se na místo dostavila vyšetřovací skupina Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod,“ uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman.

Policie neuvedla, zda pilot uhořel nebo zahynul na zranění způsobená pádem letadla. „Bude nařízena soudní pitva, která nám také odpoví, zda nedošlo u pilota ke zdravotní indispozici,“ sdělil policejní mluvčí Libor Hejtman.

Poslední tragickou leteckou nehodu v Olomouckém kraji řešili policisté s inspektory naposledy na začátku července, kdy v katastru Bedihoště na Prostějovsku zemřel dvaapadesátiletý pilot bezmotorového letadla.

Prostějovská nemocnice truchlí. Oblíbený kardiolog Černošek tragicky zahynul

Podle policie nezvládl manévr při přistání, se strojem se zřítil na zem z výšky třiceti metrů, zemřel na místě.

Vyšetřování okolností nehod podle inspektorů potrvá několik měsíců.

Plzeň - Olomouc 1:0, jediný gól dal Durosinmi, hosté dohrávali v devíti

Střet dvou pohárových zástupců v 8. kole Chance Ligy vyzněl lépe pro plzeňské fotbalisty, kteří doma porazili Olomouc 1:0 a posunuli se na třetí místo neúplné tabulky. Jedinou branku dal ve 30....

13. září 2025  17:23

Kouzelná zákoutí města otevře lidem festival Přerovské dvorky

Po dvouleté pauze se do historického srdce Přerova vrací jedinečný festival, který proměňuje běžně skryté kouty města v místa plná života, zvuků, barev a inspirace. Nese název Přerovské dvorky. Jde o...

13. září 2025  6:08

