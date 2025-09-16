Letadlo se zřítilo před půl třetí odpoledne, pilot byl ve stroji sám.
„Z dosud nezjištěných příčin došlo k pádu dvojmístného ultralehkého letounu, který se po dopadu vznítil. Při nehodě bohužel zahynul dvaašedesátiletý pilot ze zahraničí. Společně s policisty se na místo dostavila vyšetřovací skupina Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod,“ uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman.
Policie neuvedla, zda pilot uhořel nebo zahynul na zranění způsobená pádem letadla. „Bude nařízena soudní pitva, která nám také odpoví, zda nedošlo u pilota ke zdravotní indispozici,“ sdělil policejní mluvčí Libor Hejtman.
Poslední tragickou leteckou nehodu v Olomouckém kraji řešili policisté s inspektory naposledy na začátku července, kdy v katastru Bedihoště na Prostějovsku zemřel dvaapadesátiletý pilot bezmotorového letadla.
Podle policie nezvládl manévr při přistání, se strojem se zřítil na zem z výšky třiceti metrů, zemřel na místě.
Vyšetřování okolností nehod podle inspektorů potrvá několik měsíců.
