K nehodě došlo v sobotu dopoledne na silnici číslo 55 ve směru z Přerova na Kokory, poblíž křižovatky na obec Rokytnice.
„Řidič z důvodu nepřiměřené rychlosti nezvládl řízení, přejel do protisměru a havaroval do příkopu,“ popsal okolnosti kolize krajský policejní mluvčí Libor Hejtman s tím, že k nehodě došlo při projíždění levotočivé zatáčky. Doplnil, že dechová zkouška u řidiče vyloučila přítomnost alkoholu. Škoda byla předběžně vyčíslena na půl milionu korun.
|
Galerie pro otrlé. Policejní fotky ukazují hrozbu překračování rychlosti a mobilu
V automobilu cestovali dva lidé. Zatímco spolujezdkyně byla po příjezdu záchranářů již mimo vozidlo, mladý šofér zůstal uvnitř zaklíněný.
„Pomocí akumulátorového vyprošťovacího zařízení jsme zaklíněnou osobu vyprostili a následně ji na páteřní desce předali do péče letecké záchranné služby,“ uvedli hasiči Olomouckého kraje na síti X. Jednotka z přerovské stanice zároveň zajistila havarovaný vůz proti úniku provozních kapalin a požáru.
|
Vyhýbal se náklaďáku, s traktorem skončil na boku. Mladík způsobil škodu za milion
Zranění přitom utrpěli oba. „Spolucestující žena byla mimo vozidlo, utrpěla lehké oděrky a zhmoždění hrudníku od bezpečnostního pásu. Pozemní posádka ji s lehkými zraněními transportovala na chirurgickou ambulanci přerovské nemocnice,“ uvedla tisková mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Mikisková.
Vážnější byl však stav mladého řidiče. „Muž utrpěl středně těžká poranění. Byl při vědomí a celkově stabilizovaný, ale kvůli silným bolestem zad a brnění končetin u něj vzniklo podezření na poranění páteře. Z toho důvodu byl letecky transportován na oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice v Olomouci,“ doplnila Mikisková.