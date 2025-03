Je to zmar, letní sezona ztracená, zoufá si chatař od jezera zamořeného benzenem

Zamořila už nejen jezero, ale i první studnu. „Bylo to jedno z nejčistších jezer,“ posteskl si pětapadesátiletý muž. Chatu na místě vlastní přes 20 let.

Z původně tiché chatové oblasti obsazené většinou mlčenlivými rybáři se dnes ozývá hukot. Hasiči břeh jezera protahovali proudnicemi, kterými okysličují vodu v jezeře.

Kousek od chat naplno pracuje od pondělí velkokapacitní čerpadlo napájející dalších deset statických proudnic. V chatové oblasti však panuje beznaděj.

„Jsou to obavy, nevíme, co se bude dít, až se to začne z jezera odpařovat. Mám vnoučata, rodinu, nevím co bude, když půjde vítr směrem k nám, zda to budeme moci dýchat. Čím bude voda teplejší, tím se to bude rychleji odpařovat,“ řekl Mládek.

Léto je pryč

Letní sezonu už nyní považuje za ztracenou. „Co se týče letní sezony, ta bude nulová. Koupat se tady určitě nepůjde, otázka je, co to provede s rybami, zda to přežijí,“ míní muž.

„Mám obavu, že se to dostane touto stranou i do Bečvy. Když to máme ve studni, znamená to, že to pokračuje dál. Studny jsou 30 metrů od jezera, Bečva je odtud 50 metrů,“ přemítá.

Společně s dalšími chataři je přesvědčen, že rozhodnutí o stavu nebezpečí mělo padnout dříve, urychlit se podle něj mohly sanační práce, nasadit se mohla armáda a její chemici, míní Mládek.

Obavu má společně se svými sousedy z každého deště, který dává do pohybu podzemní vody. Chataři už mají zákaz používat vodu ze studní, netuší, zda to bude na roky, nebo se podaří zamořenou oblast vyčistit dříve. „Jsme z toho smutní,“ dodal chatař. I k němu dnes mířily pracovnice České inspekce životního prostředí odebírající další vzorky ze studní.

Oblast je znehodnocena

Chatová oblast v těsné blízkosti zamořeného jezera čítá podle Mládka 21 chat, dosud je činilo atraktivními i to, že mají všechny přímý přístup k vodě. Havárie cisteren tuto rekreační oblast podle něj znehodnotila.

„Řešili jsme to už s ostatními chataři a s právníkem. Tady jsou chaty, které měly před katastrofou tržní hodnotu čtyři až osm milionů korun. Když spočítáme škodu, je to dalších sto milionů korun,“ vyčíslil.

„A to nepočítám škodu rybářů – jsou tady v této vodě tuny ryb, kapitální kousky, které se chytaly a pouštěly zpět,“ popisuje rybaření Mládek. Přesto místo zatratit nechce. „Máme to tady rádi, za to období, co tu jsme, jsme si zvykli, tlačí se mi ale slzy do očí. Nezbývá nám než doufat, že to dobře dopadne a opatření zaberou,“ dodal.